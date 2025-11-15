Pajac poprowadzi mecz Polaków. Kluby z Ekstraklasy dobrze go pamiętają

Wciąż jest głośno po remisie 1:1 Polski z Holandią. Biało-Czerwoni napsuli krwi rywalom i mieli nawet szanse, by wygrać to spotkanie,ale ostatecznie się to nie udało. Po tym meczu podopieczni Jana Urbana byli chwaleni razem z selekcjonerem. - Pochwaliłbym Jana Urbana, że postawił odważnie na Kędziorę i Ziółkowskiego w środku. Szymański i Zieliński postawieni na "sześć" i "osiem". Zielińskiego dziś pierwszy raz widziałem tak skoncentrowanego. Trzymał pozycję, wchodził w pojedynki w obronie, przesuwał się - powiedział Tomasz Hajto na antenie Polsatu Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaki jest Jan Urban? Kosecki: Gdy wchodzi do nowej szatni robi zawsze to samo. To jest DNA Jana Urbana!

Eliminacje do mistrzostw świata: Polacy poznali arbitra meczu z Maltą

UEFA nie zwalnia tempa i już ogłosiła arbitra nadchodzącego starcia Malta - Polska. To ostatni mecz Biało-Czerwonych w tych eliminacjach. Głównym arbitrem będzie Igor Pajac z Chorwacji. Jego asystentami będą Bojan Zobenica i Ivan Mihajl.

Z kolei na arbitra technicznego wyznaczono Dario Bela, a za VAR odpowiedzialni będą Ivan Bebek i Fran Jović.

Chorwat prowadził już mecze z udziałem polskich drużyn

Warto zaznaczyć, że dla chorwackiego sędziego będzie to pierwszy w tym sezonie mecz w el. do mistrzostw świata. W tym sezonie prowadził mecze m.in. w europejskich pucharach. Zadebiutował m.in. w Lidze Mistrzów podczas spotkania Athletic - Karabach.

W tym sezonie miał już do czynienia z polską piłką nożną. Pajac był głównym rozjemcą starcia Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi Konferencji. To spotkanie miało miejsce 28 sierpnia 2025 roku i zakońćzyło się wynikiem 2:1 dla Medalików.

Zobacz też: Tak de Jong zareagował na grę Polaków. Lewandowski wszystko ujawnił

W sierpniu 2022 roku Igor Pajac poprowadził inny mecz Rakowa Częstochowa. Medaliki mierzyły się wówczas ze Spartakiem Trnawa. Z kolei w marcu 2023 roku Igor Pajac był sędzią technicznym podczas meczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy UEFA pomiędzy Lechem Poznań a Djurgardens IF.

W ostatnim meczu el. do mistrzostw świata Polacy zmierzą się z Maltą. Mecz odbędzie się 17 listopada na stadionie Ta'Qali National Stadium o godz. 20:45.