Hajto wprost po meczu Polska - Holandia. "Nikt nie będzie mówił"

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1 w przedostatnim meczu el. do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni, mimo że grali w eksperymentalnym składzie po kontuzjach Skorupskiego, Bednarka, czy zawieszeniach za kartki Slisza i Wiśniewskiego, dali radę przeciwko wyżej notowanemu rywalowi i mieli szanse, by wygrać to spotkanie. Po meczu Kamil Grabara się śmiał, że to jego koledzy z obrony - Kiwior, Ziółkowski i Kędziora pewnie byli "przerażeni", że to on stoi między słupkami.

Tomasz Hajto pochwalił reprezentację po meczu z Holandią

To, co się działo, postanowił przeanalizować Tomasz Hajto. - Dla nas to ważne, bo kolejny mecz nie jest przegrany. Mieliśmy z tyłu świetną organizację. Pierwszy raz Robert Lewandowski przesunął się na trzydziesty metr pod własną bramkę. Bardzo fajnie przesuwaliśmy. W doskoku agresywny był Skóraś - powiedział na antenie Polsatu Sport (cyt. za meczyki.pl).

- Pochwaliłbym Jana Urbana, że postawił odważnie na Kędziorę i Ziółkowskiego w środku. Szymański i Zieliński postawieni na "sześć" i "osiem". Zielińskiego dziś pierwszy raz widziałem tak skoncentrowanego. Trzymał pozycję, wchodził w pojedynki w obronie, przesuwał się - dodał.

Reakcja Hajty na straconego gola

Niestety na początku drugiej połowy Biało-Czerwoni wypuścili to, na co pracowali całą pierwszą połowę. Chwilę po wyjściu z szatni Memphis Depay dał swojej drużynie wyrównanie, co również skomentował Tomasz Hajto. - W kontekście całego meczu boli, że tracisz gola od razu po wyjściu. Nikt nie będzie mówił, czy mieli słabszy, czy gorszy dzień - kontynuował.

- Słowa pochwały, ale nie zapominajcie, że baraże to było dla nas minimum - zakończył.

W ostatnim meczu el. do mistrzostw świata Polacy zmierzą się z Maltą. Mecz odbędzie się 17 listopada na stadionie Ta'Qali National Stadium o godz. 20:45.