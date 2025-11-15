Holenderska legenda zachwyca się Polakiem. "Widzę go w Realu"

- To jest moje DNA. Potrafię robić różnicę na boisku i dziś się to udało - mówił Jan Faberski po piątkowym meczu reprezentacji Polski U-21 z Włochami (2:1). 19-latek wszedł z ławki rezerwowych, ale odegrał kluczową rolę, napędzając pierwszą akcję bramkową Polaków, w dodatku efektowną ruletą. Tylko potwierdził wielkie możliwości, o których było głośno już wcześniej.

Jan Faberski błysnął w reprezentacji Polski U-21. W Holandii już poznali się na jego talencie. Tak ocenił go Wesley Sneijder

Swego czasu zawodnika nie mógł się nachwalić Wesley Sneijder, 134-krotny reprezentant Holandii. - Od razu widziałem, że jest wspaniały. Znakomity potencjał, świetny skrzydłowy, taki w nowoczesnym stylu - mówił, zestawiając Faberskiego z czołowym piłkarzem świata.

- Można go porównać do Lamine'a Yamala. W pewnych aspektach są bardzo podobni. [...] Jak rozmawiasz z ludźmi z Ajaksu, to wszyscy mówią, że to (ich - red.) przyszła gwiazda. To jest wasza, przyszła, polska gwiazda. [...] Niesamowity chłopak. Moim zdaniem może z niego wyrosnąć jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu - mówił.

Choć 41-latek porównał Polaka do gwiazdy FC Barcelony, to wróży mu transfer do w innego hiszpańskiego giganta. Tego, w którym sam dawniej grał. - W przyszłości widzę (go - red.) w Realu Madryt - oznajmił. W czym powinno pomóc Polakowi to, gdzie przygotowuje się do wielkiej kariery. - Jest w Ajaksie Amsterdam, a to nie miejsce na świrowanie i robienie głupot. Tam szkoli się piłkarzy również pod względem charakteru - dodawał Sneijder.

Jan Faberski porównany do Lamine'a Yamala. A tu kubeł zimnej wody. "Naiwność i młodzieńczość"

Na starcie poważnej kariery Polak nie uniknie bolesnych lekcji. Jedną z nich odebrał w PEC Zwolle, gdzie latem został wypożyczony z Ajaxu - po ligowym spotkaniu z NAC Breda (2:2), w którym był zamieszany w utratę obu bramek, trener wysłał mu jasny sygnał na konferencji prasowej.

- Jan to młody zawodnik, który potrzebuje takich meczów, by odkryć, do czego prowadzi naiwność i młodzieńczość w dzisiejszym świecie. To jest proste. Zastanawialiśmy się, czy dać mu szansę na rehabilitację w drugiej połowie, czy wprowadzić kogoś ze świeżym zapasem sił. Jan to ogromny talent, ale musi się nauczyć grać w takich spotkaniach - mówił Henry van der Vegt.

Na razie Jan Faberski zagrał osiem meczów dla PEC Zwolle, nie strzelił gola, za to miał jedną asystę. Jego bilans w reprezentacji PolskI U-21 to cztery występy, zero bramek i dwie asysty.