Polscy piłkarze pokazali moc we Włoszech! To zwycięstwo dało im awans

Reprezentacja Polski do lat 19 rozpoczęła turniej kwalifikacyjny (we Włoszech) do mistrzostw Europy 2026 od zwycięstwa nad Bośnią i Hercegowiną (2:1) po golach Fabiana Bzdyla oraz Kamila Jakóbczyka. W drugiej kolejce polscy piłkarze podejmowali Mołdawię, która na inaugurację przegrała aż 0:8 z Włochami. Zatem teoretycznie nie był to przesadnie wymagający rywal.

Reprezentacja Polski do lat 19 znów zwycięska. Jest awans

Polacy potrzebowali niespełna pół godziny, aby otworzyć wynik - podobnie jak w meczu z Bośniakami zrobił to Bzdyl. Jednak prowadzenie utrzymali tylko przez sześć minut, a do remisu doprowadził Nichita Caragheorghe.

Rezultat 1:1 utrzymał się do przerwy. A pięć minut po jej zakończeniu ponownie dał o sobie znać Bzdyl, który wykorzystał dogranie Kamila Nowogońskiego i znów dał reprezentacji Polski prowadzenie. Niespełna kwadrans po skompletowaniu dubletu pomocnik MSK Żylina zszedł z boiska (zastąpił go Maciej Wojciechowski). Mimo zmian w obu zespołach wynik pozostał ten sam.

Eliminacje mistrzostw Europy U-19: Polska - Mołdawia 2:1

gole: Fabian Bzdyl 25', 50' - Nichita Caragheorghe 31'

Po tym zwycięstwie polska kadra została liderem eliminacyjnej grupy 9, a przede wszystkim zapewniła sobie awans do kolejnej rundy kwalifikacji ME (z każdej z 13 grup wyjdą po dwa zespoły oraz najlepszy z całej stawki z trzeciego miejsca). Prowadzenie w tabeli Polacy mogą stracić jeszcze w sobotę, a będzie to zależało od rezultatu spotkania pomiędzy reprezentacją Włoch oraz Bośni i Hercegowiny (początek o godz. 15:50).

Na zakończenie bieżącego zgrupowania reprezentacja Polski do lat 19 zmierzy się z Włochami. Ten mecz odbędzie się we wtorek 18 listopada, podobnie jak starcie Mołdawian z Bośniakami. Przyszłoroczne mistrzostwa Europy U-19 odbędą się w Walii.