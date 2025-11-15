Oto wszystkie drużyny, które na pewno zagrają na mundialu. Kiedy awans Polski?

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 powoli dobiegają końca. Po remisie z Holendrami Polacy wciąż mają matematyczne szanse na awans - Holendrzy muszą przegrać z Litwą, a Polacy muszą pokonać Maltę różnicą około 14 bramek.

Polska walczy o pierwszy koszyk w barażach

Dzięki zwycięstwu Malty z Finlandią (1:0) Biało-Czerwoni mają już zapewniony występ w barażach. Przed ostatnią kolejką zajmują miejsce w pierwszym koszyku, co oznacza, że jeśli się to utrzyma, unikniemy rywalizacji z takimi markami jak Włochy, Turcja i Ukraina. Półfinały baraży odbędą się 26 marca, a finały 31 marca. Wtedy poznamy wszystkich finalistów przyszłorocznego mundialu.

Jednak to jeszcze nie jest zagwarantowane. Pewni awansu do MŚ wciąż nie są Niemcy, którzy w grupie A mają tyle samo punktów co Słowacja. To te reprezentacje zagrają bezpośrednie starcie o awans na mundial 2026. Podobnie jest z Danią, która co prawda jest na pierwszym miejscu w grupie C z dorobkiem dziesięciu punktów. Tyle samo "oczek" ma Szkocja.

Te reprezentacje mają już zapewniony występ na mundialu

Są jednak reprezentacje, które już zapewniły sobie awans na mistrzostwa świata. Na mundialu zagra 48 reprezentacji. Z góry zapewniony awans miały Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, czyli gospodarze tego turnieju. 43 reprezentacje uzyskają kwalifikacje po eliminacjach i dwie po barażach interkontynentalnych. W nich weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania).

Z Europy zobaczymy 12 drużyn i cztery po barażach. Z Afryki kwalifikację uzyska dziewięć drużyn i jedna po ew. wygraniu baraży interkontynentalnych, z Azji osiem i jedną po ew. barażach. Z Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, czyli CONCACAF (nie licząc gospodarzy) w mundialu wezmą udział jeszcze trzy reprezentacje i dwie po ew. barażach. Z Ameryki Południowej kwalifikację uzyska sześć drużyn i jedna w barażach, a Oceanię będzie reprezentować jedna kadra i jedna po ew. barażach.

Po piątku 14 listopada, oprócz USA, Meksyku i Kanady zagwarantowany awans mają:

Trzy drużyny z Europy: Anglia, Chorwacja i Francja

Osiem zespołów z Azji: Australia, Arabia Saudyjska, Katar, Iran, Japonia, Jordania, Korea Południowa i Uzbekistan

Dziewięć drużyn z Afryki: Algieria, Egipt, Ghana, Maroko, RPA, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Tunezja i Wybrzeże Kości Słoniowej

Z Oceanii awans ma zapewniony Nowa Zelandia, a z Ameryki Południowej na mundialu zobaczymy: Argentynę, Brazylię, Ekwador, Kolumbię, Paragwaj oraz Urugwaj.

W barażach interkontynentalnych mają już zapewniony udział reprezentacje Nowej Kaledonii (Oceania), Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iraku (Azja) oraz Boliwia (Ameryka Południowa).