Oto wszystkie drużyny, które na pewno zagrają na mundialu. Kiedy awans Polski?

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 powoli dobiegają końca. Po remisie z Holendrami Polacy wciąż mają matematyczne szanse na awans - Holendrzy muszą przegrać z Litwą, a Polacy muszą pokonać Maltę różnicą około 14 bramek.
Dzięki zwycięstwu Malty z Finlandią (1:0) Biało-Czerwoni mają już zapewniony występ w barażach. Przed ostatnią kolejką zajmują miejsce w pierwszym koszyku, co oznacza, że jeśli się to utrzyma, unikniemy rywalizacji z takimi markami jak Włochy, Turcja i Ukraina. Półfinały baraży odbędą się 26 marca, a finały 31 marca. Wtedy poznamy wszystkich finalistów przyszłorocznego mundialu.
Jednak to jeszcze nie jest zagwarantowane. Pewni awansu do MŚ wciąż nie są Niemcy, którzy w grupie A mają tyle samo punktów co Słowacja. To te reprezentacje zagrają bezpośrednie starcie o awans na mundial 2026. Podobnie jest z Danią, która co prawda jest na pierwszym miejscu w grupie C z dorobkiem dziesięciu punktów. Tyle samo "oczek" ma Szkocja.
Są jednak reprezentacje, które już zapewniły sobie awans na mistrzostwa świata. Na mundialu zagra 48 reprezentacji. Z góry zapewniony awans miały Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, czyli gospodarze tego turnieju. 43 reprezentacje uzyskają kwalifikacje po eliminacjach i dwie po barażach interkontynentalnych. W nich weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania).
Z Europy zobaczymy 12 drużyn i cztery po barażach. Z Afryki kwalifikację uzyska dziewięć drużyn i jedna po ew. wygraniu baraży interkontynentalnych, z Azji osiem i jedną po ew. barażach. Z Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, czyli CONCACAF (nie licząc gospodarzy) w mundialu wezmą udział jeszcze trzy reprezentacje i dwie po ew. barażach. Z Ameryki Południowej kwalifikację uzyska sześć drużyn i jedna w barażach, a Oceanię będzie reprezentować jedna kadra i jedna po ew. barażach.
Po piątku 14 listopada, oprócz USA, Meksyku i Kanady zagwarantowany awans mają:
Z Oceanii awans ma zapewniony Nowa Zelandia, a z Ameryki Południowej na mundialu zobaczymy: Argentynę, Brazylię, Ekwador, Kolumbię, Paragwaj oraz Urugwaj.
W barażach interkontynentalnych mają już zapewniony udział reprezentacje Nowej Kaledonii (Oceania), Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iraku (Azja) oraz Boliwia (Ameryka Południowa).
