Kosecki wskazał trenera Legii. "Bardzo ułożony gość"

Powołania Jana Urbana do reprezentacji Polski były głównym tematem piątkowego programu "TO JEST SPORT.PL", w którym można było posłuchać gorących komentarzy Jakuba Koseckiego, Piotra Żelaznego i prowadzącego Dominika Wardzichowskiego.

"Dałbym szansę Astizowi"

Eksperci zabrali też głos na temat aktualnej sytuacji Legii Warszawa. - Jak Wam się podoba, to co dzieje się aktualnie w Legii - spytał Dominik Wardzichowski.

- Mi się podoba. Zastanawiałem się, że może fajnie by było, by trenerem Legii został Michał Probierz, bo tam potrzebna jest twarda ręka. Ale im więcej słucham różnych opinii i znam osobiście Astiza, to myślę, że dałbym mu szansę! To bardzo ułożony gość prywatnie i na boisku, jest inteligentny, lubi rozmawiać o wszystkim, dużo czyta i się uczy. Podobał mi się mecz z Widzewem, jak zespół zareagował po stracie gola. Podobała mi się też Legia z Celje. Co prawda przegrała, ale zdominowała rywala, mogła strzelić dużo więcej bramek - powiedział Jakub Kosecki.

- Czy to jest efekt nędzy i rozpaczy w ataku Legii Warszawa? - spytał Wardzichowski.

- Rajović ma fatalny serwis, nie otrzymuje podań, drużyna w ogóle nie gra pod niego, więc jak ma strzelać gole? To nie jest przecież Diego Maradona. Ile możemy sobie przypomnieć sytuacji, że dostaje piłkę na głowę i partoli. Nie kojarzę takich sytuacji - przyznał Piotr Żelazny.

Pojedynek Polska - Holandia odbędzie się w piątek, 14 listopada o godz. 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą (godz. 20.45).

Polacy po sześciu kolejkach z 13 punktami są na drugiej pozycji w grupie eliminacyjnej. Do prowadzącej Holandii tracą trzy punkty.