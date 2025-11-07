Aż zawrzało po powołaniach Urbana! "Kto tam zagra? Tu zdziwko"

Dotychczas pod wodzą Jana Urbana reprezentacja Polski rozegrała cztery spotkania. Wygrała trzy i jedno zremisowała. Teraz przed Biało-Czerwonymi zakończenie zmagań w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata. Najpierw zmierzą się na PGE Narodowym z Holandią (14 listopada), a trzy dni później z Maltą na wyjeździe. Urban ogłosił w piątek powołania do kadry. Na liście zaproszonych piłkarzy na najbliższe zgrupowanie brakuje choćby Jakuba Piotrowskiego i Przemysława Frankowskiego, a są debiutanci - Kryspin Szcześniak i Filip Rózga.

Zobacz wideo Krychowiak zakończył karierę. Jak go zapamiętamy? Żelazny: On był wielki

Dwa lata temu o Rózdze było głośno. "To się nazywa odbicie"

Obecność dwóch nowych zawodników w seniorskiej kadrze wywołało sporo komentarzy na platformie X. Szcześniaka dobrze znają fani PKO Ekstraklasy, bo to piłkarz lidera tabeli - Górnika Zabrze. Rózga występuje natomiast obecnie w austriackim Sturm Graz.

"W listopadzie 2023 roku czterech piłkarzy zostało wyrzuconych z kadry do lat 17 po aferze alkoholowej. Jednym z nich był Filip Rózga - wtedy Cracovia, obecnie Sturm Graz. 732 dni później Rózga z pierwszym powołaniem do seniorskiej reprezentacji. To się nazywa odbicie" - napisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

"Każdy trener lubi kogoś odkryć. Szcześniak i Rózga zaskoczeniem, ale to nie będą przecież wiodące postaci tego zgrupowania. Wiemy przy okazji, że konstrukcja kadry U21 przed Włochami została nienaruszona - Pietuszewski będzie do dyspozycji trenera Brzęczka" - napisał komentator TVP Sport Maciej Iwański.

Michał Pol z "Kanału Sportowego" dziwił się natomiast, że w kadrze zabrakło Tarasa Romańczuka i Jakuba Piotrowskiego, co wywołuje pytania na temat tego, kto zagra na "szóstce" w starciu z Holandią.

"Szcześniak, Rózga jest ciekawie. Zaskakujące powołania na mecze z Holandią i Maltą" - napisał Tomasz Kowalczyk z "Radiowej Jedynki".

Rózga już wcześniej mógł otrzymać powołanie

"Kryspin Szcześniak i Filip Rózga z powołaniami do reprezentacji Polski. Ten drugi był rozważany miesiąc temu, ale pojawiły się problemy zdrowotne" - napisał Piotr Kamieniecki.

"Kryspin Szcześniak popularnością może przebić Mietka Szcześniaka. W życiu nie wymyśliłbym rok temu, że może trafić do reprezentacji Polski" - dodał Bartosz Wieczorek, kolega redakcyjny Kamienieckiego.

"Wow! Konia z rzędem temu kto spodziewał się powołania Kryspina Szcześniaka i Filipa Rózgi. Selekcjoner jednak potrafi zaskoczyć" - przyznał Krzysztof Wilanowski z Radio Zet.

"Jan Urban zaskoczył! Kryspin Szcześniak i Filip Rózga z powołaniami do kadry. Co za wybory!" - ocenił Luka Pawlik z goal.pl.

"Gdy idę na rower, to zakładam kask. Gdy wsiadam do auta, to zapinam pasy. Gdy gramy z Holandią, to wziąłbym ze sobą chociaż jedną "szóstkę". Kto tam zagra? Pewnie najbliżej Zieliński, ale wtedy za Zielińskiego nieco wyżej... Kapustka, Kozłowski? Ufam Urbanowi, ale tu zdziwko" - zauważa Damian Smyk z "Kanału Sportowego".