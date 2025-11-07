Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Polski piłkarz oskarżony o przemoc domową. Skandaliczna reakcja klubu
Przeszło pół roku temu Gazeta Wyborcza poinformowała, że Sebastian S., zawodnik Górnika Łęczna otrzymał zarzuty przemocy domowej. Teraz sprawa nabrała tempa. Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura otworzyła... kolejne śledztwo. Tym razem dotyczyć ono będzie naruszenia nietykalności cielesnej 14-letniej siostry partnerki piłkarza. Klub w powściągliwy sposób odnosi się do całej sytuacji, a sam zawodnik wciąż występuje w pierwszej drużynie.
Sebastian S.
Instagram Sebastiana S.

W kwietniu informowaliśmy o tym, że Sebastian S. otrzymał zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad partnerką. "Groził jej pozbawieniem życia, regularnie bił, co skutkowało siniakami na nogach i innych częściach ciała. Nie chodzi o jakiś drobny siniak, tylko taki na pół pleców. Dochodziło także do okaleczeń, duszenia, bicia do pojawienia się krwi z nosa" - opowiadali bliscy partnerki piłkarza. Sebastianowi S. za te czyny grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Zobacz wideo Szef WADA o Enhanced Games, igrzyskach dopingowiczów: Cyrk i makiawelizm. To jest narażanie ludzi na śmierć

Sprawę opisuje Gazeta Wyborcza. Przywołano słowa rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Agnieszki Kępki, wypowiedziane w marcu tego roku: "Sebastian S. w okresie od czerwca 2023 r. do marca 2025 r., w Lublinie i innych miejscowościach, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką. Wszczynał regularne awantury, wyzywał ją, używając wulgarnych słów, popychał, groził, poniżał, szarpał, przewracał, dusił i bił"

Nowe zarzuty wobec Sebastiana S.

Właśnie podano do informacji, że sprawa nabrała tempa. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód. Prokuratura potwierdziła zarzuty, ale na tym nie stanęło. Agnieszka Kępka poinformowała Gazetę Wyborczą: "W toku śledztwa wyłączyliśmy część materiału do osobnego postępowania. Chodzi o art. 217 kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu nietykalności cielesnej"

Gazeta Wyborcza podaje informację, że zarzut ten związany jest z zachowaniem Sebastiana S. względem 14-letniej siostry byłej partnerki piłkarza. Dziewczyna została już przesłuchana. "Kiedy otrzymamy materiał w tej sprawie, podejmiemy decyzję, czy podejmiemy w tym zakresie nowe śledztwo" - stwierdziła Kępka. Jeżeli wina piłkarza zostanie udowodniona, będzie mu grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, bądź też pozbawienia wolności do roku.

Klub nie podejmuje działań

Rzecznik prasowy Górnika Łęczna został poproszony o komentarz - Piłkarz ma z klubem obowiązujący kontrakt. Czekamy na prawomocny wyrok sądu - powiedział Tomasz Płaza. W podobnym tonie wybrzmiał komunikat klubu, wydany po pierwszych informacjach o skandalicznym zachowaniu Sebastiana S.

"Klub nie jest stroną w toczącym się postępowaniu karnym, a sprawa pozostaje w gestii właściwych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Zawodnik złożył w tej sprawie wyjaśnienia, a na obecnym etapie nie zapadły żadne prawomocne rozstrzygnięcia. Mimo to Klub prowadzi własne działania wyjaśniające i pozostaje w gotowości do podjęcia dalszych kroków – zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisami kontraktu zawodnika" - czytamy w oświadczeniu.

Górnik Łęczna jednak nie podjął żadnych daleko idących kroków w tej sprawie. Od pierwszych wiadomości o zarzutach postawionych Sebastianowi S. minęło już ponad pół roku. Piłkarz wciąż występuje w drużynie, która aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce na zapleczu Ekstraklasy. W tym sezonie zagrał w siedmiu spotkaniach, a w czterech ostatnich po 90 minut.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik