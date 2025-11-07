Hajto wskazał winnych klęski Lecha w LK. "Naprawdę ręce opadają"

W pierwszej połowie Lech wykorzystał dwa kontrataki. Bramki dla Kolejorza strzelili Luis Palma oraz Antoni Kozubal. Niestety po przerwie przyszło kompletne załamanie. W 58. minucie pierwszą bramkę dla Rayo strzelił Palazon, w 83. drugą dołożył De Frutos, a w doliczonym czasie gry Garcia ustalił wynik spotkania. Poznaniakom zostało spuścić głowy.

W pomeczowym studiu Tomasz Hajto był niezwykle wzburzony. Jasno wskazał, jak powinni byli zagrać podopieczni Nielsa Frederiksena. - Jak chcesz grać w Lidze Konferencji, prowadzisz 2:0 z drużyną z ligi hiszpańskiej, to musisz grać mądrze. Są takie mecze, które musisz wygrać mądrością. Jak prowadzisz na wyjeździe 2:0, to musisz być w pełni skoncentrowanym. Musisz dobrze bronić.

Na krytykę zasłużył sobie Joel Pereira, prawy obrońca Kolejorza - Ja nie wiem. Czy ten Pereira to bardziej jest prawy napastnik? Bo on bronić kompletnie nie umie. Co z tego, że zaliczył asystę, skoro on zawinił przy wszystkich bramkach razem ze Skrzypczakiem? Co z tego, że ładnie biega? Obrońca jest od tego, żeby przede wszystkim bronić. Przecież tak się nazywa nawet.

Hajto: "On sobie kompletnie nie radzi!"

Tomasz Hajto równie ostro potraktował wychowanka Lecha, który w letnim okienku transferowym wrócił do Poznania - Co dzieje się z Mateuszem Skrzypczakiem po odejściu z Jagiellonii, to naprawdę ręce opadają. To jest cień zawodnika, którego chwaliłem. Ja go nawet polecałem do pierwszej reprezentacji. Najwidoczniej nie radzi sobie kompletnie z presją w Lechu. Źle się ustawia, jest pogubiony, wychodzą wszystkie jego mankamenty.

Lech w Lidze Konferencji spisuje się poniżej oczekiwań. Zaczęło się od świetnego meczu i wygranej nad Rapidem Wiedeń, ale następnie przyszły porażki. Skandaliczna z Lincoln Red Imps oraz bolesna z Rayo Vallecano. Wskutek tego Lech spadł na 23. miejsce w tabeli fazy ligowej. Jest to jedno z ostatnich miejsc dających grę w 1/16 finału LK. Kolejnym rywalem Lecha w tych rozgrywkach będzie szwajcarskie Lausanne Sports.