Sensacyjne powołanie do kadry Urbana. Dwa lata temu mówił o nim cały kraj

Tuż po godz. 12 ogłoszono powołania Jana Urbana na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Na liście nie zabrakło liderów: Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego czy duetu z FC Porto - Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Jak się okazało, selekcjoner zrezygnował z Jakuba Piotrowskiego oraz Przemysława Frankowskiego. Mamy również dwóch debiutantów.

Kim jest Filip Rózga? Dwa lata temu mówił o nim cały kraj

Pierwszym z nich jest Kryspin Szcześniak, o którym pisał już Mateusz Gaweł ze Sport.pl. A drugim? No właśnie - Filip Rózga, czyli pomocnik Sturmu Graz, który przed sezonem przeniósł się do niego z Cracovii za dwa miliony euro. "Nasza polska burza" - tak austriacki zespół zareagował na powołanie Rózgi. Ten na początku września zadebiutował dopiero w drużynie U21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, a już stanie przed szansą występu u boku Roberta Lewandowskiego.

Kandydaturę Rózgi niedawno popierał Mateusz Borek. - Może trochę zaskoczę, bo to jest chłopak, który grał po drugiej stronie Błoni, a więc nie w Wiśle, tylko w Cracovii. (...) Ma 18 lat, ma w sobie bezczelność, taką pozytywną boiskową arogancję, ale przede wszystkim odwagę, wirtuozerię, szybkość. Czekam w kadrze na doświadczenie Filipa Rózgi - oznajmił w lipcu na antenie TVP Sport.

Choć teraz kariera Rózgi układa się doskonale, to dwa lata temu był na piłkarskim rozdrożu. Aleksander Bernard ze Sport.pl zauważył, że Rózga dostał powołanie po 732 dniach od skandalu, o którym mówiła cały kraj. To właśnie on znalazł się wśród czterech zawodników wyrzuconych dyscyplinarnie ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 17 przed mistrzostwami świata w Indonezji.

Został wówczas przyłapany, jak wspólnie z kolegami pił alkohol. - Filip Rózga został przesunięty do zespołu juniorów, będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać. Teraz wszystko zależy od niego - mówił ówczesny trener Cracovii, a obecny szkoleniowiec Korony Kielce Jacek Zieliński.

Reprezentacja Polski już w piątek 14 listopada zmierzy się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Holandią. Trzy dni później czeka nas za to wyjazdowa konfrontacja z Maltą. Po sześciu rozegranych meczach zajmujemy drugie miejsce w grupie G z dorobkiem 13 punktów.