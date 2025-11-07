Lech przebił nawet Barcelonę! Hiszpanie piszą wprost

Lech Poznań dobrze rozpoczął mecz z Rayo Vallecano. Do siatki rywala trafili przecież Luis Palma oraz Antoni Kozubal i było 2:0. Finalnie zakończyło się jednak porażką. "Koszmar Lecha Poznań w Madrycie! W drugiej połowie jego gra posypała się jak domek z kart" - napisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Przede wszystkim trudno było zrozumieć zmiany Nielsa Frederiksena, który zdjął Luisa Palmę oraz Mikaela Ishaka. Gospodarze wprowadzili za to kluczowych piłkarzy i odwrócili losy spotkania.

Hiszpanie docenili Lecha Poznań. Oto co napisali

Dziennik "AS" zaznaczył, że Lech wyszedł na boisko z inicjatywą i "to się opłaciło". Kiedy gola strzelił Luis Palma, to był "zimny prysznic" dla Rayo Vallecano. Drużyna jednak "nie poddała się" i wciąż atakowała. Choć oddała 14 strzałów w pierwszej odsłonie, to żaden nie był jednak celny. Dziennikarze uważają, że Inigo Perez wygrał mecz taktycznie, kiedy w drugiej połowie wprowadził m.in. Isiego Palazona czy Andreia Ratiu.

"Marca" podkreśliła z kolei, że Lech Poznań to nie tylko "grupa ultrasów". "Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena pokazał na Estadio Vallecas, dlaczego jest aktualnym mistrzem Polski. Żadna drużyna nie rozegrała w tym sezonie takiej pierwszej połowy na boisku Rayo" - przekazano. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że na stadionie Rayo w tym sezonie grała m.in. FC Barcelona (padł remis 1:1). Dodano również, że Lech okazał się zdecydowanie trudniejszym rywalem, niż sugerowałby o tym "słaby początek rozgrywek" oraz ostatnie tygodnie.

"Drugi gol, zdobyty po długiej akcji, był tego dobrym przykładem. Podczas gdy Vallecas zareagował z furią po pierwszej bramce, strzał Kozubala wprawił Rayo w osłupienie" - podsumowano. - Szkoda tej porażki. Nie wiem, co się stało - przyznał po meczu szkoleniowiec Lecha. Skrytykować Frederiksena postanowił za to Artur Wichniarek.

- Po porażce z Lincolnem byłem ostatnim, który chciał krytykować Frederiksena. (...) Ale teraz to jest wstyd, że trener nie widzi kolejnego beznadziejnego występu Agnero. I nie on pada ofiarą trenera, tylko młody chłopak z Lecha. Zmiana Lismana wpłynęła negatywnie na już źle wyglądającego Lecha - wyznał.

Lech po trzech rozegranych meczach zajmuje 23. miejsce w tabeli fazy ligowej LK, mając w dorobku trzy pkt. Tyle samo pkt ma również będący dwie lokaty niżej Legia Warszawa. Najwyżej z polskich zespołów znajduje się Raków Częstochowa, który jest 12. Na 14. pozycji plasuje się za to Jagiellonia Białystok. Oba kluby mają po pięć pkt.