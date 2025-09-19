Mbappe czy Lewandowski? Urban wybrał lepszego

Jan Urban w dobrym stylu rozpoczął pracę z reprezentacją Polski. Zremisował na wyjeździe z Holandią (1:1) i pewnie pokonał Finlandię (3:1). Oba te mecze odbyły się w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni w październiku rozegrają kolejne spotkania. Najpierw zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią, a następnie o punkty z Litwą. Selekcjoner poza zgrupowaniami także przykuwa uwagę. Ostatnio wziął udział w popularnej grze.

Urban wskazał Lewandowskiego. Niebywałe

"Szybkie strzały" to znana zabawa, w której odpowiadający musi zdecydować pomiędzy dwiema rzeczami, osobami lub zjawiskami. Jan Urban, goszczący niedawno w podkaście "WojewódzkiKędzierski" na kanale YouTube, zgodził się odpowiedzieć na kilka piłkarskich dylematów. Odpowiedzi zamieszczono na TikToku.

Dowiedzieliśmy się z nich, że selekcjoner woli Raphinhę od Viniciusa, Pedriego od Jude'a Bellinghama, Wojciecha Szczęsnego od Thibaut Courtois, Frenkiego de Jonga od Federico Valverde i Lamine'a Yamala od Ardy Gulera.

- Już wiesz, z jakiego klubu jestem i komu kibicuję! - rzucił w trakcie z uśmiechem Urban.

Selekcjoner w dalszej części zabawy wybrał Julesa Kounde kosztem Trenta Alexandra-Arnolda, a gdy przyszło do dwóch ostatnich wyborów: Robert Lewandowski kontra Kylian Mbappe i Hansi Flick kontra Xabi Alonso także się nie zawahał. Wybrał polskiego napastnika i niemieckiego trenera.

Urban przywrócił Lewandowskiemu opaskę kapitańską, a na twarzy snajpera Barcelony podczas wrześniowego zgrupowania gościł szczery uśmiech.

