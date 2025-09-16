Urban postawił sprawę jasno ws. Grosickiego w reprezentacji. "Smutne"

6 czerwca w meczu towarzyskim z Mołdawią odbyło się uroczyste pożegnanie Kamila Grosickiego z reprezentacją Polski. 4 września skrzydłowy Pogoni Szczecin zagrał 19 minut przeciwko Holandii, a trzy dni później kolejne 22 minuty przeciwko Finlandii - trudno wyobrazić sobie krótszą piłkarską "emeryturę".

O co chodzi z Kamilem Grosickim? Urban wyjaśnia. "Nie mam powodu"

Selekcjoner Jan Urban już kilkakrotnie tłumaczył, że za powołaniami dla Grosickiego stoi po prostu piłkarska jakość. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim szkoleniowiec jeszcze dodatkowo wzmocnił ten przekaz. - Z jednej strony dla mnie to też jest smutne, że powołuję kogoś, kto skończył grę w reprezentacji. Natomiast ja na to patrzę inaczej... - zaczął.

- Ja chcę najlepszych polskich zawodników mieć w tej reprezentacji. I dla mnie wśród tych 4-5 zawodników, którzy grają na tych pozycjach, na których gra Grosik, on w nich się znajduje. Ja nie mam powodów, żeby go nie powoływać. Mógłbym to zrobić, bo wiem, że przyszłość Grosika w reprezentacji jest... nie wiem, na te eliminacje? Czy jak się zakwalifikujemy na mistrzostwa i tak mu podziękujemy? Może tak będzie. Ale mnie interesuje forma zawodnika i jak chcesz, to mogę ci powiedzieć, że fakty również. Cztery asysty i dwie bramki w polskiej Ekstraklasie - tłumaczył Jan Urban.

- Zasłużył sobie na to. Popatrzmy w Ekstraklasie na innych, no i nie mają tych liczb. Więc o co chodzi? Zasługuje. Ktoś powie z zagranicy: no to są powołani zawodnicy z zagranicy również. Nie, nie, Grosik zasłużył - podkreślił selekcjoner.

Czy Kamil Grosicki poprawi jeszcze swój bilans w reprezentacji Polski? Jeśli Jan Urban powoła go na kolejne zgrupowanie, to przekonamy się o tym już w październiku. Biało-Czerwoni zagrają wtedy towarzysko z Nową Zelandią (09.10) oraz w eliminacjach do mundialu z Litwą (12.10).