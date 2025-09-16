Odkrycie Urbana się nie zatrzymuje. Co za forma!

Przemysław Wiśniewski był jednym z największych, a może i największym odkryciem wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. 27-latek zadebiutował w meczu z Holandią (1:1), przeciwko której rozegrał 84 minuty. Następnie rozegrał całe spotkanie z Finlandią (3:1).

- Spodziewałem się, że ten wybór na środku obrony będzie większy. To wszystko nas zmusiło do tego, by spojrzeć na każdego z graczy, jakiego mamy do dyspozycji. Przemka znałem z Górnika Zabrze i wiedziałem, że to odpowiednia szybkość, gra głową. Wszystko przemawiało za nim: 195 cm wzrostu, bardzo dobra szybkość - tak o Wiśniewskim powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban.

Przemysław Wiśniewski błysnął w barwach Spezii Calcio

Po udanym zgrupowaniu Przemysław Wiśniewski wrócił do Spezii Calcio, z którą chce wywalczyć awans do Serie A. W miniony weekend jego klub zremisował na wyjeździe 1:1 z Empoli. Wiśniewski rozegrał całe spotkanie, zanotował 43 kontakty z piłką, popełnił jeden faul, wygrał 6 z 8 pojedynków oraz raz wybił piłkę. To sprawiło, że został zawodnikiem meczu!

Przemysław Wiśniewski jest piłkarzem Spezii od stycznia 2023 roku. W tym czasie rozegrał 57 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował asystę. W obecnym sezonie wystąpił we wszystkich czterech meczach (trzy w Serie B i jeden w Pucharze Włoch), w których rozegrał komplet minut.

Spezia po trzech kolejkach ma trzy punkty i zajmuje 16. miejsce w tabeli. Kolejny mecz rozegra w sobotę 20 września o godz. 15:00 z Juve Stabia.