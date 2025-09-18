Polska z awansem w rankingu FIFA! Wystarczyło jedno zgrupowanie Urbana

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo udane wrześniowe zgrupowanie, pierwsze pod wodzą selekcjonera Jana Urbana. Kadra najpierw zremisowała z Holandią (1:1) w Rotterdamie, a następnie pokonała Finlandię (3:1) na Stadionie Śląskim - w obu przypadkach w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Teraz napłynęły dobre wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Urbanie: Przekroczyłem granicę, ale szybko mnie sprowadził na ziemię

Reprezentacja Polski odniosła sukces na starcie kadencji Jana Urbana. Jest awans w rankingu FIFA

Korzystne rezultaty Polaków znalazły odzwierciedlenie w najnowszym notowaniu rankingu FIFA. Za ostatnie wynik zyskali oni aż 14,9 pkt, dzięki czemu awansowali w zestawieniu o jedną pozycję. Obecnie są na 36. miejscu.

Spośród zespołów rywalizujących w eliminacyjnej grupie G polska kadra jest drugą najwyżej notowaną. Na siódmej pozycji są bowiem Holendrzy, w ich wypadku nie ma żadnych zmian. Spadek zaliczyły Finlandia oraz Litwa, natomiast awansowała Malta, najniżej notowana spośród wymienionych pięciu zespołów.

Zobacz także: Wojciech Szczęsny zaskoczył świat. O tych słowach będzie głośno

Do zmian doszło również na samym szczycie. Od pewnego czasu liderem była Argentyna, lecz straciła tę pozycję na rzecz Hiszpanii. Ponadto została wyprzedzona przez Francję. Te trzy reprezentacje wyraźnie przewodzą stawce.

Ranking FIFA po wrześniowych grach reprezentacyjnych

1. Hiszpania (+1) - 1875,37 pkt

2. Francja (+1) - 1870,92 pkt

3. Argentyna (-2) - 1870,32 pkt

4. Anglia - 1820,44 pkt

5. Portugalia (+1) - 1779,55 pkt

6. Brazylia (-1) - 1761,60 pkt

7. Holandia - 1754,17 pkt

- 1754,17 pkt 8. Belgia - 1739,54 pkt

9. Chorwacja (+1) - 1714,20 pkt

10. Włochy (+1) -1710,06 pkt

...

33. Rosja (+2) - 1521,74 pkt

34. Serbia (-2) - 1520,90 pkt

35. Egipt (-1) - 1519,18 pkt

36. Polska (+1) - 1517,30 pkt

37. Paragwaj (+6) - 1501,01 pkt

38. Algieria (-2) - 1500,74 pkt

39. Czechy (+2) - 1500,29 pkt

...

71. Finlandia (-2) - 1358,72 pkt

(-2) - 1358,72 pkt 145. Litwa (-2) - 1065,34 pkt

(-2) - 1065,34 pkt 166. Malta (+2) - 982,43 pkt

Przypomnijmy, że polskiej kadrze zależy na jak najwyższej pozycji w rankingu FIFA w kontekście baraży o przyszłoroczny mundial (da je drugie miejsce, pierwsze najpewniej zajmą Holendrzy). "Przy formowaniu par barażowych drużyny będą podzielone na cztery koszyki. W pierwszych dwóch będą najlepsze ekipy z listopadowego rankingu FIFA - one będą miały gwarancje bycia gospodarzami półfinałowych pojedynków barażowych. Polska na chwilę obecną znajduje się w drugim koszyku, choć punktowo bliżej jej do koszyka trzeciego" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Reprezentacja Polski kolejne spotkania rozegra w październiku. Najpierw towarzysko z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim (9.10), a później z Litwą w Kownie (12.10) w kwalifikacjach mistrzostw świata 2026.