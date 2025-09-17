Zapytali Urbana o wiarę w Boga. Nie zawahał się ani na moment

Zobacz wideo

Jan Urban zaliczył udane wejście do reprezentacji Polski w roli selekcjonera. Na wrześniowym zgrupowaniu drużyna pod jego wodzą najpierw zremisowała z Holandią (1:1), a następnie pokonała Finlandię (3:1). To sprawia, że Biało-Czerwoni są blisko występu w barażach o mundial 2026. Trener naszej kadry był gościem podcastu WojewódzkiKędzierski, gdzie wprost wypowiedział się o wierze w Boga.

Wiara pomaga Urbanowi. "Moment zastanowienia"

W pewnym momencie rozmowy Piotr Kędzierski zapytał Urbana, czy wiara pomaga w jego karierze. Selekcjoner nie zawahał się ani przez moment.

- Moim zdaniem pomaga. Ja jestem praktykujący i chodzę do kościoła, byłem nawet teraz przed meczem z Finlandią. Ja to traktuję jako taki moment zastanowienia się nad sobą, nad własnym życiem - powiedział Urban.

W rozmowie poruszono także wątek Jasnej Góry. Urban podkreślił, że do Częstochowy wybierają się pielgrzymki kibiców. Wyznał również, jakie on ma prośby, gdy przebywa w tym miejscu.

- Staram się nie prosić mocno o protekcję, bo wydaje mi się, że on (Bóg - przyp. red.) ma teraz dużo roboty, a nie przejmować się tym, czy ty wygrasz, czy przegrasz. Na mnie ma bardziej wpływ na takiej zasadzie, żebym był lepszym człowiekiem - dodał.

Kibice znów są z reprezentacją Polski

Po zmianie selekcjonera polskiej kadry kibice ponownie mocniej wspierają drużynę. Z Urbanem u steru jak na razie gra zespołu może się podobać.

W październiku Biało-Czerwoni rozegrają dwa spotkania. Najpierw podejmą Nową Zelandię w meczu towarzyskim (9 października). Trzy dni później zmierzą się z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata.