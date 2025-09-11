Co za słowa Urbana o kadrowiczu. "Ma wszystko"

Jednym z beneficjentów wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana był Przemysław Wiśniewski. Zawodnik Spezii Calcio zadebiutował w kadrze i pokazał się z bardzo dobrej strony w meczach z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). - Ostatecznie cieszę się, że to wytrzymał. Mówiąc po piłkarsku, wykorzystał swoją szansę - mówił Urban tuż po meczu z Holandią. "Po tym co pokazał, wydaje się, że Polska zyskała właśnie nowego, wartościowego obrońcę " - tak o Wiśniewskim pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Urban był gościem programu "Odliczanie do mundialu" w TVP Sport. W jego trakcie selekcjoner szerzej odniósł się do postaci Wiśniewskiego w kadrze. - Spodziewałem się, że ten wybór na środku obrony będzie większy. To wszystko nas zmusiło do tego, by spojrzeć na każdego z graczy, jakiego mamy do dyspozycji. Przemka znałem z Górnika Zabrze i wiedziałem, że to odpowiednia szybkość, gra głową. Wszystko przemawiało za nim: 195 cm wzrostu, bardzo dobra szybkość - powiedział.

Selekcjoner zauważył, że Wiśniewski szybko znalazł wspólny język z Janem Bednarkiem. - To inteligencja Przemka, że umie się wprowadzić do nowego środowiska i funkcjonować w nim tak, jakby się nic nie stało. Od razu było widać, że Janek złapał z nim dobry kontakt, bo z boku wystarczy zobaczyć, że rozmawiają ze sobą dosyć często - dodał Urban.

Urban pracował z Wiśniewskim w Górniku Zabrze w sezonie 21/22. - Grając w trójce w Górniku Przemek potrafił wprowadzić piłkę, jeśli miał troszkę wolnego pola. Często grasz trójką z tyłu, bo wahadła poszły wysoko, czasami trzeba zabezpieczyć i najlepiej, jak masz trójkę szybkich zawodników z tyłu - tłumaczył trener Biało-Czerwonych.

- Przemek robi kilka takich akcji w reprezentacji i sprzedajemy go za ogromne pieniądze gdzieś indziej. Ma wszystko, żeby być znakomitym stoperem. Te warunki fizyczne rzucają się w oczy. Moim zdaniem "Wiśnia" miał piłkarskiego pecha. Przechodził z Górnika do Venezii, następnie trafił do Spezii. Potem Przemek łapie poważną kontuzję i to go stopuje. Być może pomógłby Spezii w utrzymaniu i jego kariera byłaby zupełnie inna, czy też nie zniknąłby z pola widzenia - podsumował Urban.

Wiśniewski występuje w barwach Spezii od stycznia 2023 r., kiedy to odszedł za blisko cztery mln euro z Venezii. W tym sezonie defensor zagrał w meczach z Carrarese Calcio (0:2) i Catanzaro (0:0), a także wystąpił w starciu z Sampdorią w Pucharze Włoch (5:3 po karnych). Kontrakt Wiśniewskiego ze Spezią wygasa w czerwcu 2027 r.

