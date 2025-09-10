Co za wieści z Hiszpanii. "Era Lewandowskiego dobiega końca"

Wszystko wskazuje na to, że to będzie ostatni sezon, w którym Robert Lewandowski będzie zawodnikiem Barcelony. Tę informację ogłosiły katalońskie media. Klub nie przedłuży kontraktu wygasającego z końcem czerwca przyszłego roku. "Działacze widzą doskonale, że bez Polaka drużyna też potrafi radzić sobie w ataku. Potwierdził to już ubiegły sezon, kiedy Ferran Torres miewał dobre mecze" - pisał kataloński "Sport". Teraz w buty Lewandowskiego "wchodzi" przede wszystkim Ferran Torres, który w poprzednim sezonie strzelił 19 goli i zanotował 7 asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Co za słowa o Lewandowskim. "Era Roberta dobiega końca"

Hiszpański portal vavel.com twierdzi, że era Lewandowskiego w Barcelonie dobiega końca. Wśród potencjalnych następców Polaka w artykule wymienia się Juliana Alvareza z Atletico Madryt, ale tutaj problemem może się okazać kwota potencjalnego transferu. "Cena Alvareza komplikuje sprawę. Barcelona będzie liczyć na Ferrana Torresa, a droga Roberta Lewandowskiego może biec poza Barceloną. Jego gwiazda gaśnie, choć wciąż dysponuje sporą liczbą goli" - czytamy w artykule.

Vavel.com uważa, że Lewandowski może dołączyć do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. Każdy z nich kusi Polaka ogromnymi zarobkami. Barcelona przygotowuje się na życie po Lewandowskim m.in. aktualną formą Torresa, a także wypożyczeniem Marcusa Rashforda. "Wiek Lewandowskiego odgrywa znaczącą rolę. Doniesienia z Barcelony mówią, że Lewandowski mógłby przyjąć rolę rezerwowego w tym sezonie, co może wydawać się dziwne. Kontuzje i wiek zdają się odciskać swoje piętno na Polaku, który nie czuje się na siłach" - dodaje hiszpański dziennikarz.

"Lewandowski niewątpliwie pokazał, że jego statystyki wciąż są zabójcze, ale jego 37 lat życia jest nieubłagane, a piłkarskie życie powoli dobiega końca" - czytamy w Hiszpanii.

Zobacz też: Marcin Bułka przerwał milczenie i ogłosił ws. przyszłości po kontuzji

Jeszcze przed oficjalnym startem sezonu Lewandowski doznał uraz mięśnia dwugłowego w lewym udzie, przez co opuścił mecz z Como w Pucharze Gampera, a także nie zagrał w spotkaniu z Mallorką (3:0). Lewandowski wchodził z ławki rezerwowych w meczach z Levante (3:2) i Rayo Vallecano (1:1).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU