Tak Urban podsumował konflikt Lewandowski-Probierz. Kilka słów prawdy

W czerwcu niemal cała Polska żyła konfliktem na linii Robert Lewandowski - Michał Probierz. Po tym jak były już selekcjoner odebrał napastnikowi opaskę kapitana, ten zrezygnował z dalszych występów w kadrze, dopóki Probierz dalej będzie trenerem. Po porażce 1:2 z Finlandią ten ustąpił ze stanowiska i jego miejsce zajął Jan Urban. Jego pierwszym zadaniem było więc "odzyskać" Lewandowskiego dla reprezentacji i załagodzić sprawę opaski, która trafiła w ręce Piotra Zielińskiego.

Wrócił temat konfliktu Lewandowskiego z Probierzem. Urban zaskoczył: "To nie był problem"

Tuż przed meczem z Holandią Urban ogłosił, że opaska wróci do Roberta Lewandowskiego, natomiast Zieliński będzie wicekapitanem, a Jan Bednarek drugim wicekapitanem. O kulisach tamtej decyzji opowiedział w środowym wywiadzie dla TVP Sport. Jak sam przyznał, rozwiązanie tego konfliktu nie było dla niego trudne. - To nie było wyzwanie. Dla mnie to nie był problem. Tak jak wyobrażałam sobie, że to będzie wyglądało, tak to wyglądało w rzeczywistości. Był jakiś problem między trenerem a zawodnikiem, ktoś się wkurzył i podjął taką decyzję, ktoś się wkurzył i podjął taką, ale tak naprawdę to nie był nie wiadomo jaki problem - wyjaśnił.

Twierdził także, że wbrew pozorom szatnia nie była wcale tak bardzo podzielona. - Rozmawiałem z wieloma zawodnikami - z niektórymi telefonicznie, z niektórymi bezpośrednio - o tej atmosferze słynnej, gdzie mówiło się, że jest tak źle. Ale oni wcale nie mówili, że jest tak źle. Podkreślali problem tej opaski, podkreślali moment, w którym to się stało... Wszystko to, co na ten temat myślałem, się potwierdziło - opowiadał.

Urban przemówił ws. opaski. "To była obopólna zgoda"

Z jego rozwiązaniem mieli zgodzić się też sami zawodnicy. - Ten problem został załatwiony bardzo szybko. Wszyscy zrozumieli, o co mi chodzi. To była obopólna zgoda. Ja mogłem podjąć decyzję sam, ale chciałem usłyszeć opinię Janka Bednarka, czy Roberta, czy Piotrka Zielińskiego i ona się zgadzała z moją. Spotkałem się z nimi. Rozmawiałem na ten temat, ale nie miałem takiego odczucia, że oni uważają inaczej - zakończył.

Najwyraźniej ruch Urbana rzeczywiście oczyścił atmosferę w drużynie, bo ta w ostatnich dwóch meczach spisała się bardzo dobrze. Zremisowała z Holandią 1:1 i pokonała Finlandię 3:1. Kolejne spotkania odbędą się natomiast w październiku. Polacy zagrają wówczas z Nową Zelandią (towarzysko) i Litwą.

