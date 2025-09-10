Skandal podczas meczu el. MŚ. "Wielokrotne łamanie zasad"

Reprezentacja Serbii rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata od remisu z Albanią (0:0), a także wygranych z Andorą (3:0) i Łotwą (1:0). We wtorek do Belgradu przyjechali Anglicy, którzy w dotychczasowych spotkaniach nie stracili jeszcze gola. Pokonywali kolejno: Albanię (2:0), Łotwę (3:0) i Andorę (1:0 i 2:0). Byli faworytami starcia z Serbią, ale tak efektownej wygranej nie spodziewał się chyba nikt.

Burza w Belgradzie. Kibice przesadzili

Anglicy wygrali aż 5:0, a gole zdobywali Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi i Marcus Rashford. Po zakończonym spotkaniu więcej niż o wyniku mówi się o skandalu, do którego doszło na trybunach.

"Mecz rozegrano na częściowo zamkniętym stadionie, co było karą za rasistowskie okrzyki podczas poprzedniego meczu z Andorą. Zamknięto 15 procent powierzchni stadionu. Serbski Związek Piłki Nożnej wydał oświadczenie przed meczem, w którym zaapelował do kibiców o dobre zachowanie, dodając, że w ciągu ostatnich pięciu lat FIFA i UEFA nałożyły na ten organ zarządzający karę grzywny w wysokości 600 tysięcy funtów za wielokrotne łamanie zasad przez serbskich kibiców" - napisał portal Sport Bible. Okazuje się jednak, że apel został zignorowany. W Belgradzie znów doszło do kontrowersyjnych incydentów.

"Przed meczem można było usłyszeć serbskich kibiców skandujących hasła o sąsiednim Kosowie" - czytamy we wspomnianym źródle. Co więcej, Serbowie wywiesili także prowokacyjny transparent, na którym widać było mapę Kosowa pokrytą barwami serbskiej flagi. Kibice z Kosowa są wściekli i mieli już zaapelować do FIFA i UEFA o podjęcie stosownych działań.

Mecz musiał być na chwilę przerwany, bowiem jeden z kibiców laserem mierzył w stronę Ezriego Konsy. Nie wiadomo jeszcze jak może zostać ukarana Serbia. Wygląda jednak na to, że tamtejsza federacja musi się liczyć z kolejnymi karami. Wspomniany portal wprost pisze o "znacznej grzywnie", którą najpewniej otrzymają Serbowie.

