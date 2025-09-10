Urban bez ogródek o kadrze. "Inaczej sobie wyobrażałem tę pracę"

Urban zaliczył znakomity debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Kadra pod jego wodzą najpierw ugrała cenny remis 1:1 na wyjeździe z Holandią. Następnie pokonała 3:1 Finlandię na Stadionie Śląskim. Te wyniki sprawiły, że Polacy zajmują drugie miejsce w grupie G eliminacji mistrzostw świata, posiadając na koncie 10 punktów - tyle samo, co prowadząca Holandia. Z kolei trzeci Finowie mają do nas trzy "oczka" straty.

To zaskoczyło Urbana na stanowisku trenera. "Inaczej wyobrażałem sobie tę pracę"

W rozmowie z Jackiem Kurowskim na antenie TVP Sport Jan Urban opowiedział, co najbardziej zaskoczyło go w pierwszych chwilach pracy z reprezentacją Polski.

- Praca jest zupełnie inna, szczególnie pod względem medialnym. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie to stanowisko. Jeszcze muszę sobie to poukładać, by się nie nawarstwiało. Obowiązki medialne zabierają za dużo energii. Ale wiem, że trener reprezentacji musi być dla kibiców, którzy chcą wiedzieć, co się w niej dzieje - powiedział Urban.

Jednak poza nawarstwieniem obowiązków medialnych związanych z prowadzeniem drużyny, której losy śledzi cały kraj, Urban był też zdziwiony tym, ilu piłkarzy musi martwić się o miejsce w składzie swoich klubów.

Urban:- Inaczej wyobrażałem sobie tę pracę, patrząc na reprezentację z boku. Myślałem, że będę miał zdecydowanie większy wybór jeżeli chodzi o zawodników. Że będę miał ból głowy, że jeden i drugi gra, więc będziemy się martwić tym kogo wybrać. Ja martwiłem się o to, czy będą grali w klubach. Cieszyłem się z tego, że zmieniają kluby, bo to oznacza, że idą do nowego miejsca gdzie mają szansę na występy, a trenerowi o to chodzi. Pod tym względem trochę się zmieniło, a mam nadzieję, że zmieni się jeszcze więcej, oczywiście na dobre.

Następne spotkania podopiecznych Jana Urbana przypadają na październikowe zgrupowanie. Wówczas najpierw zagrają u siebie towarzyski mecz z Nową Zelandią (9.10 o godzinie 20:45), a następnie pojadą na wyjazdowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata z Litwą (12.10 o godzinie 20:45).