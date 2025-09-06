Brak szacunku? Ojciec Casha zabrał głos

Reprezentacja Polski była skazywana na pożarcie przed meczem z Holandią. Oranje przeważali przez cały mecz i do przerwy prowadzili 1:0. Nie potrafili jednak podwyższyć wyniku, a Biało-Czerwoni pokazywali na boisku charakter i walczyli o wyrównanie. To stało się za sprawą genialnej bramki Matty'ego Casha z 80. minuty. Polacy wywieźli z Rotterdamu bardzo dobry rezultat. Cash natomiast tuż po strzelonym golu wykonał gest związany z golfem. To zachowanie wywołało sporo komentarzy.

Cash z przytykiem do Probierza? Ojciec wyjaśnia

Zapalonym golfistą jest bowiem Michał Probierz, były selekcjoner reprezentacji Polski, który często z niewiadomych przyczyn nie powoływał Casha do kadry. A kiedy już zapraszał zawodnika na zgrupowanie, robił to głównie w ostatniej części swojej kadencji.

Kibice podejrzewali, że być może 28-latek miał coś do przekazania Probierzowi. Spekulacje na ten temat uciął ojciec piłkarza. Jednocześnie wypowiedział się o relacjach syna z byłym trenerem naszej drużyny narodowej.

- Matty wykonywał już taki gest wcześniej. A z Probierzem miał dobre relacje. Mój syn nigdy, w żaden sposób nie okazałby mu braku szacunku. Drugą pasją Mattiego jest golf i po prostu czasem w ten sposób celebruje zdobyte bramki - podkreślił Stuart Cash w rozmowie z portalem goal.pl.

Rotterdam szczęśliwy dla Casha

Ojciec piłkarza chwilę później szerzej wypowiedział się na temat sytuacji Matty'ego w kadrze za kadencji Probierza. Brak powołań dał zawodnikowi nowe nakłady motywacji.

- Każdy trener ma swoją tożsamość i opinię, ale taki jest futbol. Tamten okres sprawił, że Matty był jeszcze bardziej zdeterminowany, aby odnieść sukces z reprezentacją. Koncentruje się na tym, aby robić postępy, być zdrowym i cały czas zdolnym pomagać kadrze - dodał Stuart Cash.

Dla prawego obrońcy reprezentacji Polski Rotterdam jest szczęśliwym miejscem. To właśnie na stadionie de Kuip zdobył dwie z trzech bramek w narodowych barwach. Z orzełkiem na piersi zagrał już 20 meczów.

Już w niedzielę nadarzy się kolejna okazja do występu w biało-czerwonych barwach. Polska podejmie Finlandię na Stadionie Śląskim. Początek spotkania o godz. 20:45.

