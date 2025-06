Media: To się dzieje! Barcelona idzie po absolutną gwiazdę. Już rozmawiał z Flickiem

Przed startem sezonu 24/25 FC Barcelona usilnie walczyła o pozyskanie Nico Williamsa z Athletiku. Nico błysnął podczas Euro 2024 z reprezentacją Hiszpanii, co wzbudziło zainteresowanie wielu klubów. W umowie Williamsa z Athletikiem obecna była klauzula wykupu w wysokości 58 mln euro. Ostatecznie do transferu nie doszło, bo Williams pozostał w Kraju Basków na kolejny sezon. Barcelona wydała więc 55 mln euro na Daniego Olmo z RB Lipsk. Wygląda na to, że Nico Williamsowi teraz może być zdecydowanie bliżej do Katalonii.

Flick zaczął działać. Rozmawiał przez telefon z Nico Williamsem

Hiszpańskie media informowały w piątkowy wieczór, że agent Williamsa spotkał się z Deco, dyrektorem sportowym Barcelony, na prośbę piłkarza. W porównaniu do zeszłorocznej sagi tym razem Williams bardzo chce trafić do Barcelony. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero poinformował, że w sprawę zaangażował się Hansi Flick, który rozmawiał z piłkarzem i przedstawił mu cały projekt klubu. Finalizacja tego ruchu nie będzie taka prosta, jak się może teraz wydawać.

Poza wpłatą klauzuli Williams chce otrzymać wysoką pensję od nowego pracodawcy, a także trzeba godnie zapłacić jego agentowi w ramach prowizji. Fabrizio Romano podaje, że Athletic jest gotowy, by zaproponować Williamsowi nowy kontrakt i najwyższą pensję w historii klubu. Poza Barceloną Williams jest na liście życzeń Bayernu Monachium i Arsenalu. Teraz Barcelona musi podjąć decyzję, czy chce sprowadzić do siebie Williamsa.

Z informacji "Mundo Deportivo" wynika, że priorytetem Barcelony na pozycję lewego skrzydłowego zostaje Luis Diaz z Liverpoolu, za którego w Katalonii chcą zapłacić maksymalnie 60 mln euro. Marcus Rashford z Manchesteru United, a także Williams mają być alternatywami dla Kolumbijczyka. "Ruch Hansiego Flicka to kluczowy krok, aby transfer mógł dojść do skutku. Ta rozmowa mogłaby ostatecznie przekonać gracza" - czytamy w dzienniku "Sport".

Williams przyczynił się do tego, że Athletic zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Skrzydłowy zagrał w 45 meczach poprzedniego sezonu, w których strzelił jedenaście goli i zaliczył siedem asyst. Jego kontrakt z Athletikiem jest ważny do czerwca 2027 r. Do tej pory rekordową sprzedażą Athletiku pozostaje Kepa Arrizabalaga, który trafił latem 2018 r. do Chelsea za 80 mln euro.