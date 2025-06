Stanowski wprost o kandydacie na selekcjonera. "Dziwię się, że go nikt nie pcha"

- Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - tak o tym, kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, mówił Cezary Kulesza. Od czwartkowej dymisji Michała Probierza trwają spekulacje, na kogo postawi prezes PZPN. Swoimi przewidywaniami w tym temacie podzielił się także twórca Kanału Zero - Krzysztof Stanowski.

Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Stanowski ma swój typ

W specjalnym nagraniu typował, że tym razem Cezary Kulesza zdecyduje się na "faworyta mediów", a więc trenera, o którym będzie się najwięcej mówić i pisać. Jak zauważył, w tym momencie taką postacią jest Jan Urban, dlatego dawał mu największe szanse. Podzielił się także innym spostrzeżeniem.

Chodzi o to, że zaskakująco rzadko w gronie pretendentów na stanowisko selekcjonera, wymienia się Marka Papszuna. - Gdy Probierz zostawał selekcjonerem, jego konkurentem był Marek Papszun. Od tamtej pory Marek Papszun dobrze radzi sobie w Rakowie. Nie zdobył mistrzostwa Polski, ale zdobył wicemistrzostwo, a o mistrzostwo walczył do końca. Dziwnym trafem nikt go teraz na selekcjonera nie pcha - zauważył.

Stanowski upomniał się o Papszuna. Jedno pytanie: "Co się w ogóle zmieniło?"

To właśnie Papszun uchodził za "faworyta mediów" po zwolnieniu Fernando Santosa. Jak się później okazało, podobnie jak Probierz pojawił się nawet na rozmowie z Cezarym Kuleszą. Wybór padł wówczas na jego konkurenta, co spotkało się raczej z negatywnym odbiorem. - Zastanawiam się, co się w ogóle zmieniło w postrzeganiu Marka Papszuna, że wtedy mógł być selekcjonerem, i zdaniem wielu powinien, a teraz już w ogóle nie jest nawet rozpatrywany. Nie twierdzę, że powinien być selekcjonerem. Ale skoro wtedy uważano, że wiele za nim przemawia, to nie rozumiem, dlaczego to wszystko za nim przestało przemawiać - dodał Stanowski.

Nazwisko Papszuna mimo wszystko pojawia się na giełdzie kandydatów na nowego selekcjonera. "Przegląd Sportowy" ujawnił nawet, że w jego kontrakcie z Rakowem istnieje klauzula, która pozwala mu rozwiązać kontrakt, by objąć reprezentację Polski. Nie brakuje jednak głosów, że Papszun po prostu takiej propozycji w tym momencie by nie przyjął, stąd mniejsze zainteresowanie jego ewentualną kandydaturą. - Nie ma takiego tematu. Marek Papszun jest szczęśliwy w Częstochowie i łagodnie mówiąc "nie jest po drodze" z Cezarym Kuleszą, czemu nie można się dziwić. Taka klauzula rzeczywiście jest, ale zdaje się nie obowiązywać, póki PZPN kieruje ta osoba - wyjaśnił na portalu X Kamil Głębocki z portalu nawylot.tv.