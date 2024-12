Legenda przemówiła tuż przed losowaniem el. MŚ. "Nie ma czegoś takiego"

Reprezentacja Polski występowała w turnieju finałowym mistrzostw świata podczas dwóch ostatnich edycji. W 2018 r. w Rosji Biało-Czerwoni zakończyli rywalizację po fazie grupowej, a cztery lata później w Katarze awansowali do 1/8 finału, gdzie ostatecznie przegrali 1:3 z Francją. Teraz Polska będzie walczyć o awans na turniej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie poprzez eliminacje. Niestety Polska nie znajdzie się w pierwszym koszyku, ponieważ nie awansowała do ćwierćfinału play-offów Ligi Narodów i nie utrzymała się w dywizji A.

Polacy będą losowani z drugiego koszyka, co oznacza, że unikną rywalizacji z takimi reprezentacjami, jak Ukraina, Szwecja, Turcja, Walia, Węgry, Serbia, Rumunia, Grecja, Słowacja, Czechy oraz Norwegia. Na tydzień przed losowaniem doszło do zmiany zasad, co oznacza, że Polska może trafić zarówno do grupy czterozespołowej, jak i pięciozespołowej. Losowanie odbędzie się w piątek o godz. 12:00 w Zurychu.

Na miejscu będzie obecna polska delegacja w składzie Michał Probierz (selekcjoner reprezentacji Polski) i Łukasz Wachowski (sekretarz generalny PZPN). Cezary Kulesza nie pojawi się w Zurychu z powodów osobistych. - Nie wchodzimy w dywagacje. Czekamy na to, co nam los przyniesie - tak o wymarzonym losowaniu mówi Emil Kopański, rzecznik prasowy reprezentacji, cytowany przez TVP Sport.

Lubański przestrzega Polskę przed losowaniem. "Sprawa jest prosta"

Portal WP SportoweFakty rozmawiał z Włodzimierzem Lubańskim, byłym reprezentantem Polski, przed losowaniem grup do kolejnego mundialu. Lubański uważa, że losowanie byłoby łatwiejsze dla Polski, gdyby ta znalazła się w pierwszym koszyku. - Sami skomplikowaliśmy swoją sytuację. Łatwiej przystępować do losowania z pierwszego koszyka niż drugiego. Tylko to już się stało i nic z tym nie zrobimy. Nie ma się czego obawiać, a trzeba przygotować. Musimy zadbać o to, żeby zbudować formę na eliminacje. Zespół należy przygotować perfekcyjnie pod każdym względem - powiedział.

- Nie ma czegoś takiego, jak grupy marzeń i śmierci. Każdego trzeba pokonać. Końcowy sukces w dużej mierze zależy od więzi, jaka jest pomiędzy trenerem a zespołem. W tej chwili trudno oceniać projekt Probierza, bo przez krótki czas jest selekcjonerem polskiej kadry. Na pewno są podstawy ku temu, by iść dalej. Oczywiście trenera rozlicza się na podstawie końcowego wyniku. Dlatego zobaczymy, jak będą wyglądały nadchodzące eliminacje. Nieważne, czy wylosujemy Anglików albo Francuzów lub Hiszpanów - dodaje Lubański.

Bezpośredni awans na mistrzostwa świata wywalczą tylko zwycięzcy każdej z grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach, a awans poprzez nie na turniej uzyskają cztery reprezentacje. Do grona drużyn w barażach dołączą cztery zespoły z najwyższym rankingiem w Lidze Narodów. - Sprawa jest prosta. Nie można zająć trzeciego miejsca. Tylko łatwo mówić, trudniej zrobić. Pytanie, jak zachowa się zespół, czy drużyna ufa trenerowi. W ostatecznym rozrachunku trzeba będzie wznieść się na wyżyny i pokonać rywali, którzy staną nam na drodze. Czy jesteśmy do tego zdolni? Czas pokaże - podsumował Lubański.

Pierwsza kolejka eliminacji do mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w dniach 21-22 marca przyszłego roku. Relacja tekstowa na żywo z losowania grup eliminacyjnych do MŚ od godz. 12:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.