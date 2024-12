"Dokonali cudu". Oto co piszą po porażce Legii w Lidze Konferencji

Legia Warszawa przegrała pierwszy mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Zespół Goncalo Feio uległ 1:2 szwajcarskiemu Lugano, mimo że wygrywał 1:0 od jedenastej minuty po bramce Ryoyi Morishity. W tej sytuacji Legia musi wygrać w ostatniej kolejce fazy ligowej ze szwedzkim Djurgarden, by być pewnym awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. "Prawie całą pierwszą połowę spotkanie układało się po myśli Legii. Szybko objęła prowadzenie, grała dynamicznie, każda jej akcja była zagrożeniem. Aż nadeszła ta nieszczęsna 40. minuta" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak pożegnali legendę piłki. Lucjan Brychczy 1934-2024

Aktualnie Legia zajmuje czwarte miejsce z dwunastoma punktami, a jej udział, co najmniej w play-offach Ligi Konferencji, jest pewny. - W czwartek może nie daliśmy rady, ale godnie reprezentowaliśmy Legię. Niestety, mecz zakończył się bolesną, pierwszą porażką w Europie. Jeśli jesteśmy załamani, że na tę chwilę jesteśmy na 3. miejscu w LK, straciliśmy pierwsze gole i pierwszy raz przegraliśmy po jedenastu meczach w pucharach, to znaczy, że jest nieźle - mówił Goncalo Feio po meczu z Lugano (cytat za: legia.net).

Dzięki zwycięstwu 2:1 nad Legią Lugano awansowało na piąte miejsce i też ma dwanaście punktów po pięciu meczach. Aktualny lider ligi szwajcarskiej ma zatem szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu do 1/8 finału tych rozgrywek - w ostatniej kolejce zagra z cypryjskim Pafos.

Co szwajcarskie media piszą o pojedynku Legia - Lugano?

Szwajcarzy piszą o triumfie Lugano. "Wygrywają w warszawskim kotle. Dokonali cudu"

Szwajcarskie media zwracają uwagę na to, że Lugano ma w zasięgu ręki awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. "1/8 finału w zasięgu ręki po przewrocie. Standardy Lugano wprowadziły Warszawę w stan szoku. Lugano sprawiło niespodziankę w starciu z niepokonanymi dotąd Polakami i zapewniło sobie zwycięstwo dzięki stałym fragmentom. Prawdopodobnie do awansu wystarczy punkt z Pafos. To był dojrzały występ liderów ligi szwajcarskiej" - pisze dziennik "Blick".

"Lugano wygrywa w warszawskim kotle. Atmosfera w Warszawie była imponująca, a Lugano wydawało się wyraźnie onieśmielone na początku. Potem ze względną łatwością objęło prowadzenie, a zwycięstwo było w pełni zasłużone. Lugano było niezwykle zwarte w defensywie i prawie na nic nie pozwalało Legii" - dodaje serwis sport.ch, który nazywa Feio "przegranym". Dlaczego?

"Trener początkowo dokładnie poinstruował swój zespół. Wydaje się, że potem nie znalazł odpowiednich słów w przerwie, bo Legia była w drugiej połowie bardziej pasywna. Feio pozwolił Lugano przejąć jeszcze większą kontrolę" - czytamy.

Zobacz też: Ależ to zaboli polskie kluby. Czarny czwartek w Europie

"Lugano jedną nogą w 1/8 finału Ligi Konferencji. Jeśli spojrzeć tylko na statystyki, to można odnieść wrażenie, że Lugano było lepsze. Ale nie do końca tak było" - odnotowuje portal 20min.ch. "Lugano pokonuje Legię i przezimuje przerwę w Europie. Liderzy ligi szwajcarskiej pokazali dobrą formę przeciwko Legii i już nie mogą wypaść poza czołowe 24 ekipy w Lidze Konferencji. W ostatnim kwadransie Lugano było bliższe zdobycia trzeciego gola niż Legia drugiego" - pisze watson.ch.

Szwajcarskie media zgodnie zauważają, że jeśli Lugano awansuje do 1/8 finału Ligi Konferencji, to będzie pierwszy taki przypadek, gdzie ten zespół zagra na takim etapie europejskich pucharów. "Lugano dokonało cudu, pokonując Legię na jej stadionie po znakomitym występie. To musiał być bardzo trudny mecz i był, ale to Lugano z charakterem, posiadaniem piłki i wolą dokonania cudu wygrało z Legią" - podsumowuje eticinforma.ch.

Legia zagra na wyjeździe z Djurgarden w czwartek 19 grudnia o godz. 21:00. W tym spotkaniu zabraknie Bartosza Kapustki, który wypadł z gry z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.