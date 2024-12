Kiedy losowanie eliminacji MŚ 2026? O której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski miała jeden cel przed tegoroczną Ligą Narodów - awansować do ćwierćfinału, co pozwoliłoby nie tylko utrzymać się w Dywizji A, ale i zapewnić sobie miejsce w pierwszym koszyku do eliminacji mistrzostw świata 2026. W ten sposób uniknęłaby absolutnych potęg. Ostatecznie planu zrealizować się nie udało. Ba, Biało-Czerwoni zaprezentowali się fatalnie, w sześciu meczach zdobyli tylko cztery punkty i z hukiem spadli do Dywizji B.

Losowanie grup eliminacji mistrzostw świata 2026. Na kogo trafi Polska?

Takie rozstrzygnięcie miało również wpływ na nasz los w eliminacjach mistrzostw świata, ponieważ Polska trafiła do drugiego koszyka. Tym samym może trafić na gigantów futbolu, którzy znaleźli się w koszyku numer jeden. O kim mowa? O ćwierćfinalistach Ligi Narodów, a także czterech najwyżej rozstawionych drużynach w rankingu FIFA. To m.in. Francja, Hiszpania, Anglia czy Belgia.

A na kogo na pewno nie trafią Biało-Czerwoni? Np. na Ukrainę, czy Turcję, ponieważ te ekipy są z nimi w jednym koszyku. A takich jest pięć. Po losowaniu powstanie aż 12 grup - sześć z nich będzie liczyło po pięć zespołów, a pozostałe sześć po cztery. Łącznie w eliminacjach europejskich udział wezmą 54 reprezentacje, ale tylko 16 z nich awansuje na imprezę w USA, Kanadzie i Meksyku. W samym mundialu wystąpi 48 ekip - najwięcej w historii.

Na losowaniu w Zurychu pojawi się też polska delegacja. Zabraknie jednak Cezarego Kuleszy. - Powodem nieobecności prezesa PZPN w Zurychu są sprawy osobiste. Skład delegacji będzie więc dwuosobowy - powiedział krótko Emil Kopański. Tym samym na ceremonii pojawi się tylko selekcjoner Michał Probierz i sekretarz generalny Łukasz Wachowski.

Podział na koszyki:

koszyk nr 1 : Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Anglia, Belgia, Niemcy, Chorwacja, Włochy, Szwajcaria, Austria, Dania

: Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Anglia, Belgia, Niemcy, Chorwacja, Włochy, Szwajcaria, Austria, Dania koszyk nr 2 : Polska , Ukraina, Turcja, Walia, Szwecja, Węgry, Grecja, Serbia, Rumunia, Norwegia, Czechy, Słowacja

: , Ukraina, Turcja, Walia, Szwecja, Węgry, Grecja, Serbia, Rumunia, Norwegia, Czechy, Słowacja koszyk nr 3 : Szkocja, Słowenia, Albania, Macedonia Północna, Irlandia, Gruzja, Finlandia, Irlandia Północna, Izrael, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra

: Szkocja, Słowenia, Albania, Macedonia Północna, Irlandia, Gruzja, Finlandia, Irlandia Północna, Izrael, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra koszyk nr 4 : Bułgaria, Luksemburg, Armenia, Kosowo, Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Wyspy Owcze

: Bułgaria, Luksemburg, Armenia, Kosowo, Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Wyspy Owcze koszyk nr 5: Mołdawia, Malta, Gibraltar, Liechtenstein, Andora, San Marino.

Kiedy losowanie grup eliminacji mistrzostw świata 2026? O której? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Losowanie grup eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędzie się już w piątek 13 grudnia. Początek o godzinie 12:00. Transmisję z wydarzenia w Zurychu przeprowadzą TVP Sport i Polsat Sport 1. Stream będzie dostępny też na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.