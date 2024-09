To on poprowadzi mecz kadry Probierza z Chorwacją. Dopiero mówiła o nim cała Polska

Reprezentacja Polski po letniej przerwie rozpoczyna rywalizację w Lidze Narodów. Już w czwartek o 20:45 Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szkocją, a później czeka ich wyjazd do Chorwacji na rywalizację z tamtejszą kadrą. Na kilka dni przed spotkaniem poznaliśmy obsadę sędziowską starcia z wicemistrzami świata z 2018 roku.

Oto sędzia meczu Chorwacja - Polska. Niedawno sprzątnął sprzed nosa finał Szymonowi Marciniakowi

UEFA zdecydowała, że sędzią głównym meczu Chorwacja - Polska na stadionie w Osijeku będzie Francois Letexier z Francji. Jeszcze nie tak dawno o 35-latku w naszym kraju było naprawdę głośno za sprawą prowadzonego finału Euro 2024 pomiędzy Hiszpanią i Anglią (2:1). Wówczas faworytem do sędziowania tego spotkania był Szymon Marciniak, ale finalnie to Letexier zgarnął najważniejszy mecz turnieju.

Francuz jest najmłodszym sędzią w historii, który prowadził finał Euro, a do tego uchodzi za gwiazdę i najlepszy przykład francuskiej szkoły sędziowskiej. Już w wieku 27 lat zaczął pracować przy meczach Ligue 1, rok później został sędzią międzynarodowym, a pięć lat później włączono go do najwyższej klasy sędziowskiej FIFA "Elite".

Oprócz finału Euro 2024 Letexier prowadził również inne, bardzo ważne spotkania. Wśród nich są m.in. finał Superpucharu UEFA pomiędzy Manchesterem City a Sevillą w sezonie 2023/24, czy finał Pucharu Francji pomiędzy Lyonem a PSG w tym samym sezonie.

35-letni sędzia oczywiście przy meczu nie będzie pracował sam. Jego asystentami będą Cyril Mugnier i Mehdi Rahmouni, który również pełnili te funkcje podczas finału Euro. Jako arbitra technicznego wskazano Thomasa Leonarda.

Spotkanie Chorwacja - Polska rozegrane zostanie w niedzielę 8 września o 20:45 na stadionie w Osijeku. Ostatni raz Polacy z tymi rywalami mierzyli się w 2008 roku i wówczas przegrali 0:1.