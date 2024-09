Zaczęło się. Gwiazdor Realu wyśmiał nominacje do Złotej Piłki

Real Madryt przeciętnie rozpoczął nowy sezon i ma już cztery punkty straty w tabeli do FC Barcelony. Nie ma co przywiązywać jednak do tego dużej wagi, zwłaszcza że piłkarze Carlo Ancelottiego ubiegły sezon zakończyli z wygraną nie tylko ligą, ale również Ligą Mistrzów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dwóch liderów ataku - Vinicius Junior oraz Rodrygo. Ten drugi został właśnie pominięty w prestiżowym zestawieniu.

Gwiazdor Realu Madryt nie wytrzymał. Tak zareagował na brak nominacji do Złotej Piłki

Organizatorzy plebiscytu "France Football" ogłosili w środę nominacje do 68. edycji Złotej Piłki. Po raz pierwszy od 21 lat zabrakło w gronie nominowanych Leo Messiego, jak i Cristiano Ronaldo. "To normalne, że dziwne dla nas jest patrzeć na tę listę i nie widzieć tych dwóch nazwisk. To bowiem dwaj piłkarze, którzy odcisnęli piętno na więcej niż jednym pokoleniu" - przekazał dziennik "Sport".

Kolejnymi pominiętymi zostali m.in. Robert Lewandowski oraz właśnie Rodrygo. I gdy ten tylko się o tym dowiedział, wymownie zareagował. Błyskawicznie zamieścił w mediach społecznościowych sklejkę zdjęć, ukazującą jego najlepsze momenty z poprzednich rozgrywek. Nie dość, że wrzucił fotkę z pucharem za zwycięstwo w La Liga, to też z tym za wygraną w Lidze Mistrzów oraz krajowym Superpucharze. Wszystko podsumował dodaniem płaczącej ze śmiechu emotikony.

Fani również byli rozczarowani tym, że organizatorzy nie uwzględnili Brazylijczyka, zwracając uwagę na jego statystyki z ubiegłego sezonu. Rozegrał łącznie 52 mecze, w których strzelił 17 goli i zanotował osiem asyst. Niektórzy uważają nawet, że jeśli chce w przyszłości powalczyć o triumf w plebiscycie, musi rozważyć zmianę klubu.

Aż siedmiu innych zawodników mistrza Hiszpanii znalazło się za to w zestawieniu: Antonio Rudieger, Kylian Mbappe, Dani Carvajal, Toni Kroos, Fede Valverde oraz Jude Bellingham i Vinicius Junior. Wszystko wskazuje na to, że ostatnich dwóch będzie walczyło o końcowy triumf z piłkarzami Manchesteru City - Erlingiem Haalandem oraz Rodrim.

- Proszę o Złotą Piłkę dla Rodriego, on jest teraz najlepszy na świecie! - apelował po zakończeniu Euro 2024 selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. O tym, kto ostatecznie zgarnie nagrodę, przekonamy się już 28 października. Wtedy odbędzie gala "France Football". Pełną listę nominowanych można znaleźć TUTAJ.