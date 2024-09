Probierz odesłał go na trybuny, Borek alarmuje. "Co to za sprawdzian?"

- Cieszę się, że szansę dostał Mateusz Bogusz. Szkoda, że doszło do tego tak późno. To zawodnik dobrze wyszkolony technicznie, który może okazać się cennym graczem dla kadry. Jestem ciekaw jego występów - tak o powołaniu piłkarza Los Angeles FC powiedział Jacek Bąk w rozmowie z TVP Sport. Bogusz dotychczas nie zadebiutował w reprezentacji Polski i okazję do tego mógł otrzymać w meczu ze Szkocją bądź Chorwacja, z którymi Polska zagra w nowej edycji Ligi Narodów we wrześniu.

Mateusz Bogusz nie zagra ze Szkocją. Borek zastanawia się, co Chorwacją

Wiadomo już, że Mateusz Bogusz na pewno nie wystąpi w meczu ze Szkocją w Glasgow. Probierz na wrześniowe mecze powołał 27 zawodników, a w kadrze meczowej może być tylko 23. To oznaczało, że czterech musiało zostać wysłanych na trybuny.

"Jak dowiedział się Sport.pl, będą to: Mateusz Bogusz, Mateusz Wieteska, Mateusz Kowalczyk oraz Bartosz Mrozek, który na zgrupowaniu pojawił się w roli czwartego bramkarza i będzie w nim brał udział tylko w treningach" - pisał Dominik Wardzichowski.

Swoim spojrzeniem na nieobecność Bogusza w kadrze na Szkocję podzielił się Mateusz Borek w Kanale Sportowym. - Nie wiem, jak podejść do absencji Mateusza Bogusza. Może po prostu nie czuje się dobrze fizycznie po podróży z Los Angeles? Mam nadzieję, że Michał Probierz szykuje go do występu w dłuższym wymiarze czasowym z Chorwacją, żeby go rzeczywiście sprawdzić - powiedział.

- Bo jeśli dzisiaj jest poza kadrą, a z Chorwacją zagra 10 minut, to co to za sprawdzian? No to przelecisz tak naprawdę 25 tys. kilometrów tam i z powrotem. [...] Szkoda by mi było nie zobaczyć Mateusza Bogusza, ale rozumiem trenera w kontekście dzisiejszego meczu, że ma swoich zawodników, w których wierzy - dodał Borek.

Reprezentacja Polski w tym tygodniu rozegra dwa mecze wyjazdowe w Lidze Narodów: ze Szkocją (czwartek 5 września) i Chorwacją (niedziela 8 września). Początek obu spotkań o godzinie 20:45. Relacje tekstowe z tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.