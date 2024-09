Światowe media mówią jednym głosem po klęsce Świątek. Brutalne słowa

Niemiecki "Bild" wprost napisał, że Świątek była "szokująco słaba". "Zmarnowała szansę na zdobycie szóstego tytułu Wielkiego Szlema. Polka zaczęła szokująco słabo i szybko przegrywała 0:4. Już po 37 minutach Pegula miała pierwszego seta. Świątek także wielokrotnie popełniała drobne błędy w drugim secie, szczególnie w forhendzie. W przerwie przy wyniku 3:4 ze złością uderzyła rakietą w siatkę. Ostatni bunt przyszedł za późno, Polka popełniła w sumie 41 (!) niewymuszonych błędów" - piszą Niemcy.

Światowe media rozpisują się o porażce Igi Świątek

Hiszpański portal tenisowy puntodebreak.com pisze, że Pegula "zniszczyła" Igę Świątek. "Będziemy mieć nową mistrzynię US Open! To byłby najtrafniejszy nagłówek po tym, jak Iga Świątek została wyeliminowana z rąk Jessiki Peguli (6-2, 6-4). Bardzo kompletny mecz Amerykanki. Skupiona od początku do końca, wykorzystująca szarą wersję Polki. Świątek kilka razy pozbawiła ją przedostania się do czołowej czwórki Wielkiego Szlema" - czytamy.

"Pegula była znacznie lepsza, ponieważ twardy kort bardziej sprzyjał jej grze, a poza tym po drugiej stronie siatki nie było tej samej kobiety, która zamiatała rywalki. Maj to maj, a wrzesień to wrzesień, przynajmniej taką wiadomość wysłała nam numer 1 na świecie, wyczerpana bardzo napiętym harmonogramem i popełniająca błędy niewłaściwe jak na kogoś jej klasy. Trzeba było to wykorzystać, więc Amerykanka zrobił to doskonale" - dodano. Hiszpanie napisali też, że Świątek była "niecierpliwa" i wytknęli jej "brak ducha walki, ale też energii na tym etapie". "Ten medal w Paryżu, mimo że był brązowy, miał jednak dużą wagę emocjonalną" - ocenili dziennikarze, po czym boleśnie podsumowali ten sezon Igi Świątek. "Wiadro zimnej wody dla Igi, która swój wielkoszlemowy rok 2024 zamyka z poczuciem, że w porównaniu z rokiem poprzednim nie rozwinęła się niczym. Znakomita w Rolandzie Garrosie, w pozostałych miejscach bezbronna".

Porażkę Świątek odnotowano też w kraju, w którym odnosi największe sukcesy, a więc we Francji. "Daleko od Rolanda Garrosa Iga Świątek wydaje się zrozpaczona. 23-letnia Polka zatonęła w Nowym Jorku, wyeliminowana w niecałe półtorej godziny przez szóstą na świecie Amerykankę Jessikę Pegulę. Ogromne rozczarowanie po sezonie Wielkiego Szlema uratowanym jedynie przez Rolanda Garrosa - pisze "L'Equipe".

"Igę Świątek, która w 2022 r. zwyciężyła na Flushing Meadows i czterokrotnie zdobyła tytuł na turnieju Roland Garros, przytłoczyła liczba niewymuszonych błędów (41 na 18 rozegranych gemów w porównaniu do 22 Peguli)" - dodaje "Le Figaro".

"Ogromna niespodzianka wieczoru w Nowym Jorku przyszła z turnieju kobiet. Ulubienica publiczności Jessica Pegula w końcu przebiła szklany sufit po sześciu niepowodzeniach w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego, z łatwością pokonując numer jeden na świecie Igę Świątek (6-2, 6-4)" - pisze "Le Parisien".

"Iga Świątek upadła. Numer 1 na świecie, która aż do ćwierćfinału US Open nie oddała ani jednego seta, w nocy ze środy na czwartek stanęła przed Jessiką Pegula, piątą w WTA. Ta ostatnia zwyciężyła zdecydowanie 6:2, 6:4" - czytamy we francuskiej wersji Eursportu. "Piekielny występ i rozbity szklany sufit. Tego właśnie dokonała Jessica Pegula w nocy ze środy na czwartek, ku wielkiej radości nowojorskiej publiczności oddanej jej sprawie" - czytamy. Dziennikarze dodali, że Pegula "zdusiła nierozpoznawalną Igę Świątek".

O meczu rozpisuje się też brytyjski "The Guardian". "Pegula rozegrała opanowany, solidny mecz, pokazując swój taktyczny spryt, odcinając kąty Idze Światek, dusząc Polkę głębokimi, płaskimi centralnymi uderzeniami z głębi kortu i cierpliwie czekając na moment ataku. Poruszała się również znakomicie, dobrze przyjmując pierwsze podanie Światek. Podczas gdy Pegula zagrała świetny mecz i zachowała zimną krew do końca, to Światek zagrała fatalnie, bo miała problemy z serwisem i nie potrafiła znaleźć wyczucia czasu od samego początku. Zakończyła rozczarowujący wieczór 41. niewymuszonym błędem" - napisano.