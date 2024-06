Michniewicz się odpalił po meczu Polska - Francja. "Nie ma o czym dyskutować"

Wojciech Szczęsny nie zagrał w meczu Polski z Francją (1:1) w fazie grupowej Euro 2024. Kiedy Michał Probierz ogłaszał tę decyzję przed meczem, to wydawało się, że niebawem Szczęsny ogłosi zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jego słowa sprzed spotkania zdają się wskazywać, że jeszcze nic nie jest przesądzone. - Rozumiem tych, którzy próbują mnie namawiać do zmiany decyzji, bo jest to poparte tym, że mogę grać dłużej w piłkę. Nie jestem gotowy zadeklarować w tej chwili, że odchodzę z reprezentacji. To jest decyzja, którą się podejmuje raz i wolę ją doskonale przemyśleć - mówił Szczęsny.

Między słupkami polskiej bramki w meczu z Francją w Dortmundzie wystąpił Łukasz Skorupski. Bramkarz Bolonii poradził sobie znakomicie, a UEFA przyznała mu nagrodę dla piłkarza meczu. "Jego debiut na dużej imprezie w wieku 33 lat, a dopiero trzeci mecz o stawkę w kadrze. Zasłużył na tę szansę, bo w kadrze Polski nigdy nie zawiódł, co potwierdził także mecz z Francją. Do oceny celującej zabrakło tylko czystego konta" - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl, przyznając mu notę 5+ w skali 1-6.

Michniewicz wskazał następcę Szczęsnego. "Nie ma o czym dyskutować"

Temat potencjalnego następcy Szczęsnego pojawił się w pomeczowym studiu w Kanale Zero. Wtedy Czesław Michniewicz wskazał, kto będzie w najbliższym czasie numerem jeden w kadrze, jeżeli Szczęsny ogłosi koniec gry w kadrze. - Skorupski ma już 33 lata. W czasie mistrzostw świata w USA, jeśli uda nam się awansować, będzie miał 35 lat. Co to za wiek? Żaden wiek. Teraz gra w klubie, który awansował do Ligi Mistrzów, więc pogra na wyższym poziomie. Już Serie A jest na niezłym poziomie. Ma wszystkie atuty w ręku - powiedział.

Michniewicz zwrócił także uwagę na młodszych bramkarzy, którzy mogą "naciskać" na Skorupskiego w najbliższym czasie. - Oczywiście, jest pewna grupa stosunkowo młodszych bramkarzy. Nie zapominałbym tutaj o Kamilu Grabarze, chociaż Zbigniew Boniek go skreśla, ale ja chyba wiem dlaczego. Tutaj nie ma problemu. Jeśli nie pasuje Michałowi Probierzowi Grabara, to powołuje Bułkę. Moim zdaniem nie będzie jednak czegoś takiego, że ktoś z tych młodszych bramkarzy wskoczy za Skorupskiego i będzie "jedynką". Finalnie, na dzisiaj, Skorupski. Nie ma o czym dyskutować - dodał Michniewicz.

Mecz z Francją był jedenastym dla Skorupskiego w narodowych barwach. Jego wcześniejsze spotkania "o stawkę" to rywalizacja z San Marino (7:1) w eliminacjach do mundialu w Katarze oraz spotkanie z Holandią (2:2) w Lidze Narodów w czerwcu 2022 r. Skorupski debiutował w reprezentacji Polski 14 grudnia 2012 r. w meczu z Macedonią Północną (4:1), jeszcze za czasów Waldemara Fornalika.

Polska zagra kolejne mecze jesienią br. Wtedy zespół Michała Probierza będzie rywalizował w dywizji A Ligi Narodów, gdzie zagra we wrześniu ze Szkocją (05.09) i Chorwacją (08.09). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polski w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.