Polskiemu bohaterowi w trakcie wywiadu nagle zabrakło słów. "Kurde"

Reprezentacja Polski udanie zakończyła mistrzostwa Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni na zakończenie turnieju sensacyjnie zremisowali z jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu - Francją 1:1. Jedynego gola dla Polaków zdobył z rzutu karnego Robert Lewandowski, a wcześniej - też z jedenastki trafił Kylian Mbappe.

Polakowi w trakcie wywiadu brakło słów. "Kurde, to zmęczenie"

Jednym z najlepszych zawodników kadry Polski był Kacper Urbański. - Jestem bardzo dumny, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Momentami przeważaliśmy, prowadziliśmy grę i chcieliśmy atakować. Czasami musieliśmy oddać piłkę, musieliśmy za nią biegać, ale to jest przecież Francja, były mistrz świata - powiedział.

- Fajnie to wyglądało w środku pola z Tobą, Zielińskim, Moderem i Szymańskim. To powtórka z meczu z Holandią i sparingów. To grupa zawodników, która już dobrze się rozumie na boisku? - spytał dziennikarz TVP Sport.

- Dobrze się czujemy w z Kubą, Sebkiem, Zielkiem, ale nie tylko. Wszyscy dobrze się rozumiemy. Jak staramy się prowadzić grę, to kurde brakuje mi słów, bo już zmęczenie - powiedział Urbański z uśmiechem.

- Idzie nam dobrze - podpowiedział dziennikarz TVP Sport. - Tak, idzie nam dobrze, jak jesteśmy wolni mentalnie i pokazaliśmy to w tym meczu.

- To już jest moment, że Polska lepiej się czuje, jak przy piłce? - dopytywał dziennikarz. - Oczywiście. Każdy zawodnik lubi mieć piłkę przy nodze, ja np. uwielbiam. Widać, że chłopaki też to uwielbiają. Będziemy się to starać robić w kolejnych meczach. Od zawsze, od małego starałem się stosować różne zwody, brać piłkę, brać grę na siebie, będę chciał wciąż bawić się grą - dodał Urbański.

Co dało mu to Euro 2024?

- Zebrałem duże doświadczenie. Dziękuje trenerowi Probierzowi, że dostałem dużo minut. Jestem zadowolony, że mi zaufał i mam nadzieję kontynuować tę pracę - zakończył piłkarz Bologni.

W ocenach Sport.pl otrzymał on notę 4 (w skali 1-10). - Aktywny, pokazujący się do gry, często z rywalem na plecach. Potrafił jednak radzić sobie z tym bardzo dobrze. Tak się stało chociażby w 14. minucie, gdy ograł rywala i prostopadłym podaniem wypuścił Sebastiana Szymańskiego w pole karne. Chwilę później popisał się celnym strzałem, niestety wprost w Maignana. Nie bał się odpowiedzialności i wzięcia ciężaru gry na siebie. Aż można żałować, że w meczu z Austrią dostał raptem parę minut. Wysłał do Michała Probierza kolejny sygnał, że można budować na nim środek pola na nadchodzącą Ligę Narodów. W drugiej połowie zgasł jak cała drużyna - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.