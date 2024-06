Internet aż huczy po decyzji Kamila Grosickiego. Mówią tylko o jednym

Kamil Grosicki był bohaterem poniedziałkowego treningu reprezentacji Polski. Tuż przed rozpoczęciem zajęć wygłosił przemowę, a następnie wyściskał się z kolegami z zespołu, od których dostał gorącą owację. To dlatego, że ogłosił im decyzję o pożegnaniu z kadrą.

Kamil Grosicki kończy reprezentacyjną karierę. "To był zaszczyt Cię oglądać"

Następnie odbyła się okolicznościowa konferencja prasowa z udziałem skrzydłowego. - Dzisiaj przed treningiem z dumą i honorem przekazałem informację selekcjonerowi i kolegom z drużyny, że to zgrupowanie będzie ostatnim w mojej karierze. Jest to piękna chwila i zarazem smutna, bo przez kilkanaście lat dla mnie przyjazdy na zgrupowanie to było coś więcej niż zwykłe mecz - powiedział. I podziękował kolegom z kadry, selekcjonerom, prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy, kibicom oraz dziennikarzom.

Decyzja o zakończeniu kariery reprezentacyjnej wywołała duże poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie głos zabrali dziennikarze i eksperci. "Kawał kariery reprezentacyjnej miał Kamil Grosicki. Zawsze na 100 proc. dla kadry i za to szacuneczek" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl. I przedstawił propozycję dotyczącą pożegnania skrzydłowego. "Polska - Szkocja w listopadzie. Nawet rywal sentymentalny, pamiętając ostatnią minutę w Glasgow (chodzi o akcję z meczu eliminacji Euro 2016, gdy po wolnym Grosickiego Lewandowski strzelił gola na remis 2:2 - red.)" - dodał.

Zawodnikowi podziękował również jego obecny klub, czyli Pogoń Szczecin, której jest wychowankiem. "Kamil Grosicki, podczas konferencji prasowej, ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Do tego czasu zagrał w kadrze narodowej 94 razy, a biało-czerwone barwy reprezentował przez 16 lat. Kamil, dziękujemy. To był zaszczyt oglądać Cię z orzełkiem na piersi" - czytamy.

"Kamil Grosicki żegna się z kadrą. Przez lata był nie tylko motorem napędowym reprezentacji, ale i jej sercem. Ostatni przedstawiciel starej gwardii, uczestnik pięciu turniejów, świetny człowiek. Po prostu LEGENDA. Dzięki za niezapomniane chwile" - napisał Sebastian Staszewski z TVP Sport.

"Kamil Grosicki - 94 mecze i 17 goli. 7 meczów na Euro, 4 na MŚ. Człowiek, który dla orzełka i barw narodowych na boisku zawsze zostawiał zdrowie. Wielka wartość dla kadry, gdy zdrowie dopisywało. Dzięki za wszystko, Turbo" - zatweetował Marcin Ziółkowski z Futbol News.

Obszernym wpisem Grosickiego pożegnał Przemysław Langier z Goal.pl. "Zawsze podobało mi się też to, co podkreślał i co zrobił też dziś: świadomość, iż to reprezentacja dała mu rozpoznawalność, nie gra w klubie. I zawsze miałem wrażenie, że on to traktował jak zaciągnięty kredyt względem kadry, który musi spłacić, choćby miał się przewrócić na boisku ze zmęczenia. Super to był reprezentant. Dzięki, Kamil!" - czytamy we fragmencie.

"Kamil Grosicki mówi, że gra z orzełkiem na piersi to dla niego więcej niż mecz. I komu jak komu, ale jemu należy wierzyć w 100 proc. Człowiek, który zawsze z pasją wypowiadał się o grze w reprezentacji Polski i który zawsze dawał z siebie maksa. Grosik, dziękujemy" - dodał Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl.

Kamil Grosicki był piłkarzem, który miał wszystkie cechy lubiane przez polskich kibiców. Szczery, niebanalny, nieidealny, rozrywkowy, honorowy i przede wszystkim którego znakiem rozpoznawczym były szaleńcze ułańskie szarże" - napisał Jan Kałucki z Canal+Sport. A na dowód przypomniał chyba najsłynniejszą tego typu akcję Grosickiego w kadrze. "Wiadomo, że atmosferka, "nadszedł dzień dzisiejszy" i śpiewy w szatni. Ale przede wszystkim ta akcja: Bukareszt, 11 listopada, 11 minuta i zawodnik z numerem 11" - zaznaczył.

"Kamil Grosicki zakończył reprezentacyjną karierę. W Sivas do dziś wspominają go jako jednego z najbardziej przebojowych obcokrajowców w zespole. Zadowolony był z niego nawet legendarny Roberto Carlos, który przyjął stery w klubie. Dzięki za dołożenie swojego "grosza", Grosik!" - przypomniał Krzysztof Gerlak, zajmujący się piłką turecką.

Kamil Grosicki oficjalnie kończy karierę reprezentacyjną. 94 mecze w kadrze, 17 goli, 24 asysty. Piękne chwilę na Euro 2016. - Zawsze mecze w drużynie narodowej traktowałem wyjątkowo - mówi łamiącym się głosem "Turbogrosik". Dziękujemy!" - napisał Krzysztof Wilanowski z Radia ZET.

Być może Grosicki dostanie od Michała Probierza szansę w meczu z Francją, który dla reprezentacji Polski będzie ostatnim na Euro 2024. A niezależnie od tego jesienią powinno odbyć się pożegnanie zawodnika na którymś z polskich stadionów.

- Moim marzeniem jest zagrać pożegnalny mecz w Polsce, ale to jeszcze będę rozmawiał na ten temat z selekcjonerem Michałem Probierzem i prezesem Cezarym Kuleszą - powiedział na poniedziałkowej konferencji Grosicki.