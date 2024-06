Gole i dramaty na Narodowym! Kibice dostali mecz na zachętę przed Euro 2024!

Nie minęło jeszcze nawet 90 sekund, a kibice na Stadionie Narodowym, piłkarze reprezentacji i sztab szkoleniowy zamarli. Na boisku - nieatakowany przez nikogo - położył się ten, który z powodu urazu stracił już Euro 2020 - Arkadiusz Milik. Natychmiast po wyrazie twarzy można było odnieść wrażenie, że stało się coś poważnego. Jest wielce prawdopodobne, że Milik doznał kontuzji kolana. Polski napastnik po dłuższej chwili podniósł się, a boisko opuścił za pomocą sztabu medycznego. Poszedł do szatni, a za nim wspierać go poszli liderzy kadry, którzy mecz zaczęli na ławce - Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny.

Zaledwie 90 sekund meczu i dramat Polaków

- Coś zakuło, oby to nie było kolano. To, w jakim tempie schodził z boiska, grymas na twarzy Milika, to co pod nosem padało, może sugerować, że doszło do poważnej kontuzji. Nieprawdopodobny pech Arka, przecież on opuścił Euro 2020 również z powodu kontuzji - mówili komentatorzy TVP 1.

Humor Polaków szybko się nieco poprawił. W ciągu pięciu minut strzelili bowiem aż dwa gole. Najpierw w 11. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z prawej strony Sebastiana Szymańskiego z piłką minął się Bartosz Salamon, a najsprytniejszy w polu karnym był Sebastian Walukiewicz i szybkim strzałem z pięciu metrów zdobył bramkę.

Pięć minut później było już 2:0. Piotr Zieliński dośrodkował z około 20 metrów, blisko narożnika pola karnego, piłka - nie dotykając nikogo po drodze - zmyliła obrońców oraz ukraińskiego bramkarza i wpadła w długi róg bramki.

Po dwóch kwadransach Polacy po raz drugi w tym meczu pokazali, że stałe fragmenty gry mogą być ich wielkim atutem na mistrzostwach Europy. Tym razem z lewej strony dośrodkował Michał Skóraś, a głową z sześciu metrów do siatki trafił Taras Romanczuk.

Potem do głosu doszli Ukraińcy. To oni przejęli inicjatywę i zaczęli groźnie atakować. Najpierw Polaków uratował Łukasz Skorupski, który kapitalnie obronił strzał Ołeksandra Tymczyka z sześciu metrów. W 41. minucie polski bramkarz nie miał już praktycznie szans po tym jak wyszedł z bramki (był na jedenastym metrze) i strzale króla strzelców La Liga - Artema Dowbyka z 18 metrów.

Świetna forma Skorupskiego

W drugiej połowie niewiele działo się ciekawego. Znów trener Probierz musiał przeprowadzić wymuszoną zmianę. Tym razem z powodu bólu w nodze po starciu z rywalem zszedł z boiska Romanczuk. Polacy poza dobrą szansą Skórasia na początku tej części, kiedy oddał fatalny strzał z woleja z ośmiu metrów, nie mieli dogodnych okazji. To rywale dłużej byli przy piłce i mieli w drugiej połowie więcej szans, oddali więcej strzałów.

Nasz zespół przed stratą drugiego gola uratował Skorupski, który w 80. minucie obronił strzał z ostrego kąta z bliska Heorhija Sudakowa. W czwartej minucie doliczonego czasu gry polski bramkarz świetnym wybiegiem uprzedził szarżującego rywala w polu karnym i wybił piłkę na rzut rożny.

W poniedziałek Polacy zagrają ostatni sparing przed Euro. Na Stadionie Narodowym zmierzą się z innym uczestnikiem Euro - reprezentacją Turcji. Początek spotkania o godz. 20.45, relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Mecz towarzyski: Polska - Ukraina 3:1 (3:1)