Tylko dwa sezony i koniec. Kluczowy piłkarz może odejść z FC Barcelony

"Dział sportowy, podobnie jak w obecnym sezonie, stworzy skład z czterema środkowymi obrońcami na najwyższym poziomie. A jednym z nich będzie Chadi Riad, który wróci z Betisu, i to z pensją, która jest całkowicie akceptowalna dla nowej siatki płac Blaugrany. To doprowadzi do sprzedaży jednego z obecnych środkowych obrońców. Będą słuchać ofert, choć logika podpowiada, że wybrańcami mogą być Christensen lub Kounde" - pisał hiszpański "Sport" w grudniu ubiegłego roku.

Jules Kounde odejdzie z FC Barcelony?

Zdecydowanie większa strata dla FC Barcelony byłaby, gdyby rzeczywiście klub w tegorocznym letnim okienku transferowym opuścił Kounde. Zawodnik, który ma ważny kontrakt z wicemistrzami Hiszpanii do czerwca 2027 roku, był bowiem podstawowym piłkarzem w sezonie 2023/2024. 25-letni Francuz zagrał w aż 48 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwa gole i miał cztery asysty. W dodatku może on grać na środku obrony, ale też na prawej stronie.

Z drugiej strony Kounde już kilka razy był przedstawiany jako kandydat do odejścia z FC Barcelony, by klub mógł na nim zarobić i poprawić sytuację finansową.

27-krotny reprezentant Francji jest na liście życzeń kilku klubów. Do tego grona dołączył Al-Ittihad, piąta drużyna ubiegłego sezonu w lidze Arabii Saudyjskiej.

- Kataloński Sport potwierdza doniesienia Marki i dodaje, że odbyły się już pierwsze rozmowy między Barceloną i Al-Ittihad, ale nie można jeszcze mówić o negocjacjach, choć Saudyjczycy rzekomo pytali o cenę. Kounde skupia się obecnie na reprezentacji Francji, a do tej pory nic nie zapowiadało, że chciałby odejść z Blaugrany - czytamy na stronie fcbarca.com.

W zespole Al-Ittihad grają tej klasy piłkarze co: Brazylijczyk Fabinho, Portugalczyk Jota czy Francuzi: N'Golo Kante oraz Karim Benzema.

Kounde łącznie przez dwa sezony gry w Barcelonie wystąpił 88 razy, strzelił trzy gole i miał dziesięć asyst.