Polacy rozbici w półfinale Euro. Niestety

Amp Futbol to wciąż młoda, ale dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportowa. Sportowcy rywalizujący w niej są po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - dotyczy to zawodników z pola - lub kończyny górnej w przypadku bramkarzy. Jednym w krajów, w którym amp futbol zyskuje coraz większą popularność, jest Polska.

Polacy z dotkliwą porażką, ale to nie koniec

Biało-czerwoni to brązowi medaliści dwóch edycji mistrzostw Europy (2017 i 2021), a także regularni uczestnicy ostatnich mundiali. W 2014 roku w Meksyku dotarli do półfinału, a cztery lata później - także w Meksyku - do ćwierćfinału. Teraz rywalizują w mistrzostwach Europy.

W fazie grupowej Polacy nie mieli sobie równych. Wygrali 7:0 z Grecją, 15:0 ze Szkocją i 6:0 z Niemcami. Tak imponujący wynik pozwolił im awansować do 1/4 finału. Tam - również bez straty gola (3:0) - pokonali Irlandczyków. Awans do półfinału EURO oznaczał również zagwarantowanie sobie miejsca w mistrzostwach świata.

W piątek 7 czerwca biało-czerwoni rozgrywali mecz o wejście do finału kontynentalnego czempionatu. Poprzeczka wisiała jednak bardzo, ale to bardzo wysoko. Naprzeciwko naszej reprezentacji stanęli Turcy - absolutni dominatorzy światowego amp futbolu - aktualni mistrzostwie świata i Europy.

Niespodzianki nie było. Faworyci dominowali od samego początku i ostatecznie pokonali Polaków 5:1. Są już o krok od złota. Do przerwy Turcy prowadzili 2:0, a w drugiej części meczu dołożyli trzy kolejne gole. Biało-czerwonych stać było jedynie na trafienie honorowe Kamila Grygiela.

Porażka 1:5 to jednak nie koniec udziału naszych reprezentantów w tym turnieju. Przegrani z półfinałów, a więc Polacy, a także gorsi z pary Anglia - Hiszpania - zmierzą się w meczu o brąz. Przed naszymi zawodnikami okazja, aby sięgnąć po trzeci medal EURO z rzędu.