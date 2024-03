Oto cichy bohater reprezentacji Polski. Kapitalny występ. "Kocur"

Reprezentacja Polski, aby awansować na mistrzostwa Europy, musi brać udział w barażach. W pierwszym meczu mierzy się z Estonią. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 20:45. W pierwszej połowie ekipa Michała Probierza miała wyraźną przewagę i przyniosło to efekty w 22. minucie, gdy piłkę do siatki wpakował Przemysław Frankowski. Później Estończycy jeszcze bardziej skomplikowali sobie sytuację, po tym jak z boiska wyleciał Maksim Paskotsi. Więcej się nie wydarzyło i Polska prowadzi do przerwy 1:0.

Dziennikarze i eksperci podsumowali pierwszą połowę

Po pierwszej połowie głos zabrali dziennikarze i eksperci. "Turyści przyjechali. Ci nisko notowani rywale potrafią być zorganizowani w defensywie, ale ta Estonia to dajcie spokój. Można to zamknąć do przerwy. Badziewny rywal na poprawę morale" - napisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Przed chwilą groźny strzał, teraz asysta do Frankowskiego. Sporo osób krytykowało desygnowanie Piotrowskiego do składu, a wygląda dziś dużo lepiej od Slisza" - stwierdził Radosław Laudański z Meczyki.pl.

"Ta akcja bramkowa broni dwie dyskusyjne decyzje Probierza. Piotrowski kosztem Szymańskiego. Frankowski kosztem Casha" - dodał Adam Sławiński z Kanału Sportowego.

"Chciałem napisać, że nawet my nie jesteśmy w stanie już tego zepsuć, ale nie napiszę. Za bardzo znam wszechświat" - napisał Przemysław Langier z Goal.pl.

Bardzo pochwalony został Nicola Zalewski. To po dwóch faulach na zawodniku AS Romy Maksim Paskotsi został usunięty z boiska. "Nicola Zalewski usuwa z boiska Paskotsiego. Pierwsza i druga żółta kartka za faule na nim. Świetnie to teraz zrobił, wiedząc, że ma Estończyk kartkę. Brawo" - podsumował Tomasz Hatta z igol.pl.

"Nico Zalewski może i niewiele gra w Romie, może jak gra w klubie to nie wygląda ostatnio najlepiej. No ale znowu przyjeżdża na kadrę i pokazuje, że na nasze warunki to jest po prostu kocur. Ma to czego naszym bocznym z reguły najbardziej brakuje" - ocenił Michał Borkowski z Viaplay.

"Zalewski robi bardzo dobrą robotę na boisku" - krótko skwitował dyrektor Victorii Wrześni Maciej Maćkowiak.