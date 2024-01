Boniek zobaczył Sakiewicza w PZPN. Nie wytrzymał. "Panowie, szybko!"

Zbigniew Boniek pod koniec 2023 roku był szczególnie aktywny jeśli chodzi o komentowanie bieżącej sytuacji w naszym kraju. Od początku nowego roku były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej rzadziej zabiera głos w tych sprawach, chociaż w ubiegłym tygodniu pokusił się o wpis na portalu X, w którym podgrzał atmosferę. "I pomyśleć, że cały ten bałagan jest przez jednego człowieka. Dowolna interpretacja" - napisał wtedy Boniek. Niektórzy zinterpretowali to jako prztyczek w stronę Cezarego Kuleszy, a inni odebrali to jako komentarz do sytuacji w kraju po m.in. aresztowaniu byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zbigniew Boniek radzi PZPN w sprawie Tomasza Sakiewicza. "Wygumkujcie szybko"

Tym razem Zbigniew Boniek postanowił poradzić Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej w sprawie członków Komisji ds. mediów i marketingu. "W składzie Komisji ds. mediów i marketingu PZPN na 19 miejscu jako członek widnieje Tomasz Sakiewicz. Panowie wygumkujcie szybko, bo wstyd jak cholera" - napisał Boniek.

Członkiem wspomnianej wyżej Komisji Tomasz Sakiewicz jest od października 2021. Jej przewodniczącym jest Zbigniew Leszczyński, wiceprzewodniczącym Marcin Mikucki, a sekretarzem Emil Wojda. Poza Sakiewiczem jest jeszcze szesnastu innych członków: Łukasz Korus, Paweł Bobyk, Leszek Cieśla, Tomasz Kowalczyk, Maciej Hutyra, Szymon Sikorski, Krzysztof Kropielnicki, Joanna Pawlak, Adam Nowe, Anna Sobota, Michał Lisiecki, Marek Szkolnikowski, Marcin Biegluk, Małgorzata Węgierek, Tomasz Kozłowski i Robert Malinowski.

Komisja ds. mediów i marketingu PZPN jest komisją statutową, a jej członkowie mają wpływ na to, jak kształtuje się polityka medialna i marketingowa PZPN.

Tomasz Sakiewicz to m.in. prezes zarządu spółki Telewizja Republika S.A. i redaktor naczelny "Gazety Polskiej". To te media po zmianach w Telewizji Polskiej uchodzą za tubę propagandową Prawa i Sprawiedliwości, a sam Sakiewicz od lat pochlebnie wypowiadał się o działaniach rządu PiS-u. W ostatnim czasie z reklamowania się w jego telewizji wycofały się m.in. takie firmy jak IKEA, Żabka i Carrefour.