Jest decyzja ws. Michała Żuka. W Barcelonie już wiedzą

We wtorek 28 listopada selekcjoner reprezentacji Hiszpanii do lat 15, David Gordo, wysłał powołania na zgrupowanie, które rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Wybrańcy doświadczonego trenera spotkają się na lotnisku w Alicante, a następnie udadzą się autobusem do Alfaz de Pio, gdzie rozegrają mecz z Meksykiem w ramach turnieju Albir Garden, w którym udział wezmą także Finlandia i Arabia Saudyjska. Wśród powołanych do reprezentacji Hiszpanii znalazł się Michał Żuk.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Michał Żuk ponownie powołany do reprezentacji Hiszpanii do lat 15

Żuk ma zaledwie 14 lat, a o jego talencie jest głośno już od dłuższego czasu. Urodził się w Hiszpanii i w wieku siedmiu lat dołączył do słynnej La Massi, akademii FC Barcelony, gdzie zrobił furorę. W mediach społecznościowych wielokrotnie można było natknąć się na filmiki z efektownymi bramkami czy dryblingami utalentowanego gracza.

W zeszłym roku ze względu na sytuację rodzinną grał w zespole juniorów młodszych Pogoni Szczecin. - Na pewno mówimy o chłopcu, który ma duży potencjał. To widać, jak przyjmuje piłkę, jak ucieka z nią od rywala i jak później wie, co z nią zrobić. Wybiera najlepsze opcje do podania, widzi ruchy kolegów. Rozumienie gry, szczególnie jak na czternastolatka, ma na bardzo wysokim poziomie - mówił kilka miesięcy temu o Michale Żuku Sławomir Kłos - trener i dyrektor ds. sportowych FASE Szczecin - w dużym tekście o nastoletnim piłkarzu na Sport.pl.

Jego przygoda w polskim klubie nie trwała jednak zbyt długo. W sierpniu tego roku Żuk wrócił do FC Barcelony, gdzie trafił do drużyny Cadete B (U-15). Za wielki talent jest uznawany także jego młodszy brat, Miłosz Żuk. On także szkoli się w akademii Barcelony, występuje w drużynie Infantil A. W październiku starszy z braci Żuków wystąpił w reklamie Adidasa, w której pojawił się u boku gwiazdora dorosłej drużyny, czyli Pedriego.

Choć występy w młodzieżowych drużynach innego kraju nie przekreślają jeszcze szans pierwszej reprezentacji w Polsce, to pojawił się niepokój, ponieważ piłkarz już wcześniej sugerował chęć gry w barwach Hiszpanii.

Mecz reprezentacji Hiszpanii do lat 15 z Meksykiem odbędzie się w niedzielę 10 grudnia o godzinie 11:00.