Miał zbawić reprezentację Polski, a znów odbija się od poważnej piłki. Ogromny zjazd

Michał Karbownik niegdyś był uznawany za jeden z największych talentów w polskiej piłce. Wysokie umiejętności poskutkowały transferem na zachód. W 2020 roku w wieku 19 lat przeniósł się do Brighton, z którego jednak od razu został wypożyczony do Legii. Rok później trafił do Olympiakosu Pireus, a później do Fortuny Duesseldorf. Obecnie jest zawodnikiem Herthy Berlin, która spadła do 2. Bundesligi.

Michał Karbownik notuje "zjazd". Ekspert nie ma wątpliwości

Karbownik mimo dobrego wejścia do Herthy i asysty w pierwszym występie, ostatnio znajduje się w słabszej formie. Choć od początku sezonu grał niemal wszystko, to od dwóch tygodni w ogóle nie pojawił się na boisku. W meczach z Hansą Rostock, Karlsruher oraz pucharowym starciu z Mainz zasiadł na ławce.

- Obawiam się, że słaba forma Michała w Hercie i miejsce na ławce to nie jest przypadek. Jak na razie jego gra nie jest tak imponująca, jak jego występy w Fortunie Duesseldorf - ocenił ekspert Viaplay Marcin Borzęcki w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Młody obrońca po raz ostatni w barwach reprezentacji Polski wystąpił w marcowym meczu z Czechami. - Ma predyspozycje do gry w reprezentacji, bo to piłkarz zaawansowany technicznie, odważny w swojej grze, dość uniwersalny, natomiast żeby zasługiwał na powołanie do kadry, musiałby grać na wyższym poziomie w lidze - przyznał komentator.

- Jeśli mówimy o samym systemie w narodowej drużynie, to jest stworzony pod Michała Karbownika. Wprawdzie może grać na boku obrony, ale skrzydła rozwija głównie na wahadle. Korzysta z przestrzeni, którą ma przed sobą, potrzebuje placu, by się rozpędzić, a właśnie na wahadle udaje się eksponować jego atuty - techniczne i szybkościowe - dodał.

Michał Karbownik w tym sezonie rozegrał osiem spotkań w barwach Herthy. Jego zespół plasuje się na 12. miejscu na zapleczu Bundesligi.