To koniec. Wielkie zmiany u Djokovicia po 13 latach. "Nie zapomnę"

Novak Djoković (1. ATP) wciąż nie może być pewny awansu do półfinału w turnieju ATP Finals w Turynie. To efekt porażki Serba - 5:7, 7:6, 6:7 - z Jannikiem Sinnerem (4. ATP). Wcześniej pokonał Holgera Rune (8. ATP), przez co po raz ósmy w karierze kończy sezon w roli lidera światowego rankingu. Teraz jego los będzie zależny od wyniku pojedynku z Hubertem Hurkaczem (9. ATP), który jako rezerwowy wszedł w miejsce kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Tegoroczny turniej w Turynie przynosi też wiadomości o zmianach w sztabie Djokovicia.

Wielkie zmiany w sztabie Djokovicia. "Nigdy tego nie zapomnę"

Djoković poinformował w mediach społecznościowych o ważnych zmianach w sztabie. Po 13 latach jego agentami nie są już Edoardo Artaldi i Elena Capellaro. Potwierdzają się zatem doniesienia medialne, które pojawiały się już w połowie września tego roku i wówczas zostały potwierdzone przez Djokovicia. Włosi nie będą już odpowiedzialni za zarządzanie karierą lidera światowego rankingu. "Droga Eleno, drogi Edoardo, trudno jest mi opisać wszystko, przez co przeszliśmy razem przez 13 lat współpracy w jednym poście" - rozpoczął.

"Moje uznanie i miłość do Was wykracza poza wszelkie relacje zawodowe. Razem stworzyliśmy historię tenisa i osiągnęliśmy wyżyny w tym sporcie. Wasz wkład w ten sukces jest kluczowy i za to dziękuję z całego serca. Zawsze pozostaniecie w moim sercu jako przyjaciele i część mojej rodziny. To, co zrobiliście dla mnie i mojej rodziny, ta ilość troski i empatii, zwłaszcza w stosunku do mojej żony i dzieci, jest dla mnie czymś wyjątkowym. Nigdy tego nie zapomnę" - dodał Djoković. Artaldi i Capellaro przeżywali z Serbem 23 zdobyte tytuły wielkoszlemowe.

Artaldi odpowiadał w sztabie Djokovicia za zarządzanie wizerunkiem, a także zawieranie kontraktów sponsorskich. Capellaro z kolei skupiała się na relacjach z mediami. - Wkraczam w nowy rozdział dotyczący podejścia do życia poza kortem. To nie będzie łatwe, ale idę naprzód - mówił Djoković w trakcie tegorocznego Mastersa w Paryżu. Na razie nie wiadomo, kto będzie zajmował się interesami Serba, ale być może będzie to Mark Madden, który obecnie pełni funkcję doradcy biznesowego.

Teraz Djoković przygotowuje się do starcia z Hurkaczem. Ten mecz odbędzie się w czwartek 16 listopada nie przed godz. 14:30.