Fatalne wieści dla Probierza! Kolejny reprezentant Polski zszedł z kontuzją

Reprezentacja Polski zagra z Czechami na Stadionie Narodowym. W pierwszym meczu w Pradze Biało-Czerwoni przegrali aż 1:3. Ich szanse na bezpośredni awans na Euro 2024 są niemal równe zeru, ale przy wielkim szczęściu pomyślny scenariusz może się urzeczywistnić. Potrzebne do tego będą bardzo dobra forma naszych piłkarzy oraz zdrowie. Z jednym i drugim nie jest niestety ostatnio najlepiej, a teraz Michał Probierz ma kolejny powód do zmartwień.

Matty Cash nie dokończył meczu Aston Villi. Wyglądało na kontuzję

Aston Villa zmierzyła się w niedzielę z Nottingham Forest. Ekipa Matty'ego Casha przegrała to spotkanie 0:2 i była to ich pierwsza porażka od niespełna dwóch miesięcy. 59. minut na murawie spędził reprezentant Polski i niestety, po prawie godzinie gry zszedł z boiska z grymasem bólu.

Widać było, że Cash na kilka minut przed zejściem co chwila łapał się za bark. Niestety, nie wyglądało to najlepiej, ale na ten moment nie wiadomo, jak poważne są to dolegliwości. Prawdopodobnie dlatego obrońca opuścił murawę, choć trzeba też podkreślić, że tym razem nie rozgrywał najlepszych zawodów. To oznacza kolejny możliwy kłopot dla Michała Probierza w defensywie, bo uraz uniemożliwił też dokończenie meczu Pawłowi Dawidowiczowi.

Cash w tym sezonie jest jednym z najważniejszych zawodników Aston Villi. Do tej pory wystąpił w każdej kolejce Premier League, a jak na razie we wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 17 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

O tym, czy 26-latek znajdzie się w kadrze powołanej przez Michała Probierza na starcie z Czechami i mecz towarzyski z Łotwą (21 listopada) przekonamy się w czwartek 9 listopada. Selekcjoner planuje ogłosić listę zaproszonych zawodników na zgrupowanie już po rozegraniu meczów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy.