Wielkie przełamanie Krzysztofa Piątka! Polak bohaterem meczu [WIDEO]

Po niespełna czterech latach Krzysztof Piątek rozstał się w lecie z Herthą Berlin i podpisał kontrakt z tureckim Basaksehir. Zapowiedzi był bardzo duże, ale rzeczywistość okazała się brutalna, ponieważ 28-latek w dziewięciu meczach nie był w stanie trafić do siatki rywala. Wreszcie udało mu się jednak przełamać strzelecką niemoc.

Wielkie odrodzenie Krzysztofa Piątka. Wreszcie trafił do siatki

Niedzielne spotkanie pomiędzy Basaksehirem a Ankaragucu rozpoczęło się doskonale dla drużyny gości, którzy w 2. minucie objęli prowadzenie po trafieniu Ali Sowe'a. Niespełna kwadrans później było już jednak 1:1, a wyrównującą bramkę zdobył właśnie Piątek. I choć wydawało się, że Berkay Ozcan nieco wyrzucił podaniem napastnika, to Polak znakomicie opanował futbolówkę i sprytnym strzałem między nogami pokonał bramkarza.

Podrażnione utratą bramki Ankaragucu ruszyło do ataku i już sześć minut później ponownie wyszło na prowadzenie po golu Pedrinho. Znów nie trwało to jednak zbyt długo, ponieważ w 27. minucie świetnie w polu karnym odnalazł się Piątek, który wykorzystał błąd obrońców i pewnie umieścił piłkę w krótkim rogu bramki.

Od samego początku drugiej odsłony do ofensywy ruszyli goście i przyniosło to efekt w 60. minucie, kiedy bramkę zdobył Tolga Cigerci. Wszystko wskazywało zatem na to, że mimo przełamania polskiego snajpera jego zespół poniesie siódmą porażkę w tym sezonie Super Lig. Tak się jednak nie stało, ponieważ w 75. minucie wprowadzony nieco wcześniej Joao Figueiredo wygrał pojedynek w powietrzu i głową ustalił wynik starcia.

Piątek z pewnością ma zatem powody do zadowolenia, ponieważ nie dość, że strzelił dwa gole, co po raz ostatni udało mu się w lutym 2022 roku (w starciu Atalanta - Fiorentina), to spędził na murawie 84 minuty. Szczęśliwy nie może być za to bramkarz Ankaragucu Rafał Gikiewicz, który przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.

Mimo remisu sytuacja Basaksehir jest wciąż fatalna. Po 11 rozegranych meczach zajmuje 17. miejsce w tabeli Super Lig z dorobkiem dziewięciu punktów. Najbliższe spotkanie czeka go w niedzielę 12 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Besiktasem.