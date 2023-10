Decyzja Probierza może mieć fatalne skutki. Ekspert ostrzega

12 października Michał Probierz zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski w meczu z Wyspami Owczymi (2:0). Nieco wcześniej wysłał powołania, które wzbudziły bardzo duże kontrowersje. Wśród zaproszonych na zgrupowanie piłkarzy znaleźli się m.in. Patryk Peda, Patryk Dziczek czy Filip Marchwiński. Niemałą burzę wywołało również powołanie bramkarza Spezii Bartłomieja Drągowskiego, który finalnie nie pojawił się na zgrupowaniu, a jego miejsce zajął Marcin Bułka.

Marek Jóźwiak uderza w Probierza. Stanowcze słowa o hierarchii bramkarzy

Mimo to, że zarówno bramkarz OGC Nice, jak i Kamil Grabara spisują się ostatnio wyśmienicie, to selekcjoner nie zamierza dokonywać roszad w zespole, jeśli chodzi o bramkarzy. - Jest taka hierarchia bramkarzy na dzisiaj, której nie mamy zamiaru zmieniać ze względu na to, że jest to dobre dla całokształtu. Wiadomo, że Wojtek Szczęsny jest numerem jeden. Łukasz Skorupski jest drugim, a Bartek Drągowskim trzecim - powiedział w rozmowie na Kanale Sportowym.

Wymownie na jego słowa zareagował właśnie Bułka, który polubił ironiczny wpis na Twitterze. Wielu ekspertów również nie zgadza się z narracją selekcjonera, a do ich grona należy m.in. Marek Jóźwiak. - To rozwiązanie jest logiczne dla trenera Michała Probierza. Dla mnie zamykanie drogi chłopakom, którzy tak dobrze bronią, i tak stanowcza hierarchia wśród bramkarzy powoduje, że inni młodzi golkiperzy być może mentalnie spuszczą z tonu. W przypadku Marcina nie sądzę jednak, aby to miało miejsce - powiedział TVP Sport.

- To bardzo silny charakter. W ostatnim czasie bardzo zmienił swoje podejście, nie tylko do piłki, ale w ogóle do życia. I to chyba jest przyczyną jego świetnej dyspozycji. Pamiętajmy, że wysadził z siodła Kaspera Schmeichela, a to wcale nie jest tak prosta sprawa - kontynuował były piłkarz ligi francuskiej.

Na koniec wyjaśnił pozycję naszego bramkarza w zespole z Nicei. - Bułka jest ważną częścią zespołu, w wielu meczach miał spory wpływ na ostateczny rezultat. Jego obrony praktycznie co tydzień zapewniają drużynie punkty, szczególnie że Nice często wygrywa małą różnicą bramkową. (...) Widać, że ma odpowiednie cechy charakteru, ale jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić, czy jest jednym z liderów - podsumował.

24-latek rozegrał w tym sezonie osiem spotkań, w których pięć razy zachował czyste konto. Dodatkowo otrzymał we wrześniu nagrodę najlepszego piłkarza miesiąca.