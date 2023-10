Probierz zaciera ręce. Kapitalne informacje. "Radzi sobie bardzo dobrze"

Michał Probierz może mieć powody do zadowolenia. Po dwóch miesiącach przerwy do treningów wraca jeden z kandydatów do składu reprezentacji Polski. Mowa o byłym stoperze Legii Warszawa Maiku Nawrockim. Dobre wieści przekazał trener jego nowego klubu Celtiku Glasgow, Brendan Rodgers. 22-latek wciąż nie doczekał się debiutu w dorosłej drużynie narodowej.

