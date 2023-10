Marcin Bułka zareagował na hierarchię w kadrze. To nie przejdzie bez echa

Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski to wciąż odpowiednio bramkarze numer dwa i trzy w reprezentacji Polski. Mimo że w ostatnim czasie znakomitą formą błyszczą Marcin Bułka i Kamil Grabara, to ani Fernando Santos, ani Michał Probierz nie zmienili hierarchii wśród naszych bramkarzy. Bułka na Twitterze dał znać, co o tym myśli.

