Potężny atak na Karima Benzemę. "Takie rzeczy działy się w nazistowskich Niemczech"

Burza wokół Karima Benzemy rozpoczęła się po wpisie byłego zawodnika Realu Madryt w mediach społecznościowych. To w taki sposób napastnik Al-Ittihad Club wsparł Palestynę w konflikcie z Izraelem. "Modlimy się za mieszkańców Strefy Gazy, którzy kolejny raz są ofiarami niesprawiedliwych bombardowań, które nie oszczędzają kobiet i dzieci" - napisał Benzema.

Na Francuza spadła potężna krytyka, a zwłaszcza w ojczyźnie. - Wszyscy wiemy, że Karim Benzema ma mocne powiązania z Bractwem Muzułmańskim - powiedział szef francuskiego MSW Gerald Darmanin w rozmowie z CNews Network. Bractwo Muzułmańskie oskarżane jest o wspieranie organizacji terrorystycznych. W niektórych krajach jest zakazane.

Wypowiedź Darmanina spotkała się ze stanowczą reakcją obozu Benzemy. W rozmowie z RMC Sport w imieniu zawodnika przemówił jego obrońca - Hugues Vigier. - To, co powiedział Darmanin, to skandal. To wszystko to bzdury. Jak można powiedzieć, że Benzema ma mocne powiązania z Bractwem Muzułmańskim, kiedy nikt nigdy go z nim nie łączył, a i on sam nie ma pojęcia, o co chodzi. To niewyobrażalnie głupia wypowiedź - powiedział Vigier.

- Skoro Darmanin powiedział coś takiego, to niech to teraz udowodni. Przecież to niewyobrażalne, by pierwszy funkcjonariusz Francji powiedział taką rzecz bez żadnej weryfikacji. To niedopuszczalne dla kogoś na jego stanowisku - dodał.

"Benzema znalazł się w środku piekła"

Vigier, broniąc Benzemy, poszedł jednak zdecydowanie dalej. - Ten kraj ma problem z tym, że Benzema nie śpiewa Marsylianki. A przecież wyjaśnił, dlaczego tak jest. Ta pieśń mówi o wojnie, której Karim się sprzeciwia. Należy zadać sobie pytanie, jakie dziś ma znaczenie pieśń z 1795 r. Skoro chcemy, by islam ewoluował, nie rozumiem, czemu sami nie zastanowimy się nad naszymi wartościami - powiedział prawnik.

- Karim został zaatakowany i obrażony, bo wsparł kogoś na podstawie swojej wiary. Nikt nie ma problemu, kiedy ludzie innej wiary nawołują do dzielenia ich przekonań. Ten pojawia się dopiero wtedy, gdy chodzi o islam. Co takiego szokującego było w słowach Karima, który modlił się za kobiety i dzieci? Według mnie nic - dodał.

Na koniec Vigier odniósł się do słów francuskiej senatorki - Valerie Voyer - która stwierdziła, że przekonania Benzemy są ściśle związane z jego drugim, algierskim obywatelstwem. Voyer zasugerowała nawet, że piłkarzowi powinno się odebrać francuski paszport.

- To nie do pomyślenia, że politycy, w teorii poważni ludzie, mówią takie rzeczy. Karim jest Francuzem i nie ma podwójnego obywatelstwa. Nigdy nawet o nie nie prosił. Takie rzeczy jak odbieranie obywatelstwa działy się w nazistowskich Niemczech. Do tego właśnie doprowadził wyścig skrajnie prawicowych, katastrofalnych propozycji. Benzema znalazł się w środku piekła - zakończył Vigier.