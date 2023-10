Oto co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro. Niesamowity zwrot akcji [SCENARIUSZE]

Reprezentacja Polski w sobotnie popołudnie wylądowała w Warszawie po wygranym 2:0 meczu z Wyspami Owczymi i już czeka na niedzielne spotkanie z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. Dzięki wygranej z Farerami oraz przegranej Czechów z Albanią 0:3 Biało-Czerwoni mają kwestię awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w swoich rękach.

Polska musi wygrać z Mołdawią, żeby przystąpić do "finału" z Czechami

Patrząc na "polską" grupę w eliminacjach Euro 2024, to tylko Albańczykom wystarczą trzy punkty, żeby zapewnić sobie awans na przyszłoroczny turniej. Albanię czekają mecze z Mołdawią oraz Wyspami Owczymi i trudno sobie wyobrazić, żeby nie wygrali któregoś z tych spotkań.

Znajdująca się na drugim miejscu reprezentacja Polski ma jasną sytuację - wygrywa w niedzielę z Mołdawią, a w listopadzie z Czechami i ma pewny awans na Euro bez oglądania się na cokolwiek innego mimo kompromitującego początku tych eliminacji jeszcze pod wodzą Fernando Santosa. Wygrana z Mołdawią jest kluczem do walki o awans, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Czesi ponieśli trzy porażki z rzędu w pozostałych meczach z Wyspami Owczymi, Polską i Mołdawią.

A co jeśli Polska wygra z Mołdawią, a zremisuje z Czechami? Wtedy Biało-Czerwoni mają 13 punktów i muszą liczyć, że Czesi przegrają jeden z meczów z Wyspami Owczymi lub Mołdawią (albo zanotują dwa remisy). Wydaje się to jednak mało prawdopodobne i jeśli nie dojdzie do piłkarskiego trzęsienia ziemi, to 17 listopada w Warszawie dojdzie do "finału" o awans między Polską a Czechami. Przy założeniu, że Biało-Czerwoni ograją dziś Mołdawię, a Czesi Wyspy Owcze.

Tabela grupy E el. Euro 2024:

Albania 6 meczów, 13 pkt., bramki: 11:3, Polska 6 meczów, 9 pkt., 8:8, Czechy 5 meczów, 8 pkt., 7:5, Mołdawia 5 meczów, 8 pkt., 5:5, Wyspy Owcze 6 meczów, 1 pkt., 2:12.

Kiedy mecz Polska - Mołdawia? O której?

Spotkanie reprezentacji Polski z Mołdawią odbędzie się w niedzielę 15 października o 20:45. Relację ze spotkania rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie można śledzić na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.