Kołtoń doradza Lewandowskiemu. Powinien wziąć przykład z Kurka

Robert Lewandowski nie pojawił się na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski z powodu urazu odniesionego w meczu Barcelony z FC Porto (1:0). W związku z tym Michał Probierz podjął decyzję, by rolę kapitana na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią tymczasowo przejął Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli przekazał tę informację podczas inauguracyjnej konferencji prasowej na tym zgrupowaniu. - Czuję się fajnie, opaska kapitańska to dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję trenerowi za zaufanie i danie mi tej szansy - mówił Zieliński w rozmowie z Polsatem Sport po meczu z Wyspami Owczymi (2:0).

Zieliński dodał w wywiadzie dla TVP Sport, że na kolejnym zgrupowaniu opaska kapitańska wróci do Lewandowskiego. - To Robert jest naszym kapitanem, tutaj nie ma wątpliwości. Ja staram się wywiązywać jak najlepiej z tego chwilowego zadania - stwierdził.

Lewandowski zainspiruje się Kurkiem? Zaskakująca teza dziennikarza

Roman Kołtoń odniósł się do wątku z opaską w reprezentacji Polski w "Prawdzie Futbolu". Dziennikarz spekuluje, czy to jednak nie Zieliński będzie kapitanem kadry w trakcie listopadowych meczów, nawet po powrocie Lewandowskiego. - Być może Lewandowski, przylatując już w listopadzie, powinien powiedzieć: "Piotrek, to Ty załóż opaskę w tym meczu. Mnie to nie umniejszy. Ja wybiegnę z "dziewiątką", postaram się strzelić jedną, dwie lub trzy bramki i postaramy się wspólnie pokonać Czechów. To Ty poprowadziłeś drużynę w bardzo trudnym momencie" - powiedział Kołtoń.

We wpisie na X (dawniej Twitter) Kołtoń zasugerował, że Lewandowski mógłby zachować się podobnie do Bartosza Kurka po finale Ligi Narodów. "Opaska nie tak ważna? Funkcja kapitana przeceniana w Polsce? To może i z Czechami Zieliński powinien zagrać jako kapitan? A Lewandowski (82-krotny kapitan biało-czerwonych) ramię w ramię, powalczyć o wymarzone EURO 2024? Pamiętacie jak Bartosz Kurek - kapitan kontuzjowany - celebrował Olka Śliwkę - grającego kapitana - po finale Ligi Narodów?" - pyta Kołtoń.

Co dziennikarz miał na myśli z nawiązaniem do siatkówki? Kurek zmagał się z mięśniowym urazem biodra od ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów, który był rozgrywany na Filipinach. Ostatecznie nie zagrał w półfinale i finale podczas turnieju finałowego w Gdańsku, a w trakcie ceremonii odbierania trofeum zaciągnął Aleksandra Śliwkę na podium, który go zastępował w roli kapitana podczas finału z USA. I to właśnie Śliwka został kapitanem siatkarskiej kadry pod nieobecność Kurka na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Zanim dojdzie w listopadzie do meczu z Czechami, to reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym z Mołdawią. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 15 października o godz. 20:45.